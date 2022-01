Une réforme pour mieux gérer nos communautés

Bien que nous entamons une nouvelle année de lutte contre la pandémie, nous avons tout de même beaucoup de raisons d’être reconnaissants. Je suis tellement reconnaissant d’avoir ma famille et mes amis, qui représentent le monde pour moi.

Mon père et moi avons célébré nos anniversaires pendant les Fêtes et nous sommes tous deux impatients de nous lancer en 2022!

S’il y a un avantage à ces deux dernières années, c’est que les gens ont eu le temps de réfléchir au parcours de leur vie et d’apprécier encore plus ceux qui en font partie.

Si la pandémie est la priorité absolue de notre gouvernement, nous avons encore du travail à faire dans d’autres domaines.

Nous nous attaquons à la réforme de la gouvernance locale parce que nous faisons face à de nombreuses difficultés, qu’il s’agisse de collectivités qui luttent pour garder un aréna ouvert, de trouver suffisamment de pompiers volontaires ou de voir des jeunes quitter leur ville natale pour saisir des occasions ailleurs.

L’année dernière a été mouvementée sur le front de la réforme de la gouvernance locale, mais nous avons réussi à faire quelque chose qui profitera au Nouveau-Brunswick pour les générations à venir.

L’adoption de la Loi concernant la réforme de la gouvernance locale à l’Assemblée législative le 17 décembre n’était pas la fin, mais plutôt le début. Beaucoup de travail a été fait, mais nous avons encore beaucoup à accomplir.

Est-ce que tout le monde est satisfait de notre ensemble de réformes? Bien sûr que non. Nous avons travaillé avec les Néo-Brunswickois; nous connaissions les idées qui circulaient et nous avons suivi bon nombre des suggestions que nous avons reçues.

Mais, pour certaines, nous ne pouvions les mettre en œuvre qu’en partie, et, pour d’autres, nous pensions qu’il existait de meilleures solutions ou options, et c’est ce dont témoigne notre plan. Je peux confirmer à tous ceux qui ont pris le temps de présenter leurs commentaires et leur rétroaction que nous avons tenu compte de chaque courriel, lettre, appel téléphonique et idée formulée pendant une réunion.

Ne rien faire serait-il plus facile? Laisser les collectivités disparaître à mesure que les gens partent pour saisir des occasions ailleurs. Les gens partent, l’assiette fiscale diminue et les services considérés auparavant comme acquis s’amenuisent. C’est ce que nous faisons depuis bien trop longtemps.

Je suis certain que nous avons tous vu des maisons et des granges abandonnées qui parsèment le paysage du Nouveau-Brunswick. Le temps les a dépassées, mais elles s’accrochent, se raccrochant au passé.

Nous ne pouvons pas laisser cela arriver à nos collectivités.

La réforme de la gouvernance locale ne menace pas votre langue, votre culture ou vos liens historiques avec une région. En fait, c’est tout le contraire. Ce que nous faisons, c’est préserver ces aspects importants pour nos enfants et nos petits-enfants.

Je demande aux gouvernements locaux et aux districts de services locaux (DSL) de travailler ensemble et de collaborer avec nous.

Voici une analogie simple: l’animosité entre des équipes concurrentes n’est pas une raison pour ne pas jouer le jeu. Je joue au hockey depuis que je suis enfant et j’aime toujours jouer quand le temps le permet. Je veux être sur la glace dans les minutes cruciales, je veux la rondelle. Certains d’entre vous se contentent peut-être de rester sur le banc, mais je veux que vous entriez dans le jeu et que vous nous aidiez à poursuivre cette importante transformation. Nous sommes meilleurs lorsque nous jouons en équipe.

Nous avons mené des consultations pendant plus d’un an et, après avoir publié le livre blanc le 18 novembre, nous avons ajouté quatre semaines de consultation supplémentaires afin que les gouvernements locaux et les DSL puissent étudier le plan et proposer des modifications.

Même si bon nombre d’entre eux sont satisfaits des nouvelles entités, d’autres souhaitent que le gouvernement envisage de les jumeler avec d’autres collectivités ou de créer un nouveau gouvernement local.

Nous avons accepté bon nombre de ces suggestions, mais nous en avons rejeté certaines si elles n’étaient pas conformes aux principes directeurs de la réforme de la gouvernance locale ou si la proposition du livre blanc était jugée meilleure pour les collectivités concernées.

Le travail ne s’est pas arrêté pendant les Fêtes et il s’accélère avec la mise en place d’équipes de transition sur le terrain pour travailler avec les gouvernements locaux et les DSL qui font l’objet d’un changement. Aujourd’hui, je vous parle de ce qui se passe sur le front de la réforme de la gouvernance locale en 2022.

Au cours de la semaine du 17 janvier, les équipes de transition réuniront un comité consultatif composé de représentants des conseils des gouvernements locaux et des DSL des zones où des changements sont prévus.

Il y aura également des comités composés de membres clés du personnel municipal et du gestionnaire des services locaux de la région qui travailleront ensemble pour traiter les questions ou les préoccupations. Par exemple, l’une des premières tâches à accomplir sera la composition du conseil (combien de conseillers sont nécessaires pour la nouvelle entité), ainsi que la définition des quartiers et des limites juridiques.

Les quartiers et la composition des conseils des gouvernements locaux et des districts ruraux sont des éléments clés de la façon dont vos zones seront administrées. Des élections auront lieu en novembre 2022 pour élire les représentants.

Et, pour les habitants des zones rurales, ce sera la première fois que vous aurez l’occasion de voter pour quelqu’un qui vous représente à l’échelle locale. Votre voix sera enfin entendue et il s’agira d’un moment historique.

Je sais que les gens se posent des questions sur les limites, et à juste titre. Une équipe d’experts du système d’information géographique travaillera avec les équipes de transition pour mettre la dernière touche aux frontières, ce qui conduira à la création des cartes officielles. Les nouvelles limites entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

La collaboration au sein des régions constitue un volet important de la réforme, en raison surtout des changements structurels. Le rôle des douze commissions de services régionaux (CSR) du Nouveau-Brunswick sera élargi.

Les responsables de la transition travailleront avec le personnel des CSR et les membres actuels du conseil d’administration pour se préparer à leurs nouveaux mandats.

Le gouvernement provincial a adopté une loi pour modifier la Loi sur la prestation de services régionaux afin d’y inclure le mandat élargi des CSR et les changements nécessaires pour améliorer la gouvernance.

Les quatre principaux piliers de notre réforme sont la structure, la collaboration régionale, l’aménagement du territoire et les finances. Nous devons d’abord mettre en place la structure, et les mandats régionaux seront élargis pendant la même période.

La subvention de financement et de péréquation communautaires est un autre élément clé. Elle prévoit un financement permettant aux gouvernements locaux d’offrir un niveau de service comparable à un taux d’imposition comparable, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

Le travail d’élaboration d’une nouvelle formule de subvention visant à garantir que les collectivités qui ont besoin de soutien reçoivent le financement nécessaire a déjà commencé. La nouvelle formule sera mise en place d’ici le 1er janvier 2023.

Nous avons été élus pour diriger et c’est exactement ce que nous faisons. L’immobilisme n’est pas dans mon ADN et il n’est pas non plus dans celui de ce gouvernement. Nous menons le changement le plus important de notre système de gouvernance locale depuis les années 1960. Nous ne regardons pas le monde dériver pendant que nous ne faisons rien. Nous prenons des mesures décisives.

Joignez-vous à nous et, ensemble, nous transformerons notre province.

Daniel Allain

Ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale

Député de Moncton-Est