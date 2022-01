Malmenés par la critique

La pandémie continue de déferler sur nos têtes. L’annonce de l’arrivée fulgurante d’Omicron sème l’inquiétude. Les autorités de la santé publique sont résolument sur le qui-vive. Plusieurs citoyens, exaspérés, ont imploré le gouvernement de retourner à l’application de mesures plus rigoureuses, dans l’espoir de freiner la pandémie une fois pour toutes. Celui-ci s’est conformé en instaurant les mesures souhaitées. Certains jugent très sévèrement les hauts dirigeants pour leur retard à réagir. On n’hésite pas à les traiter d’indécis ou de pactiser avec le politique. Ces points de vue ne rendent pas justice à ceux et celles qui ont de lourdes responsabilités en vue de juguler la pandémie; ils ont à cœur de prendre les meilleures décisions pour contrer le virus et, ainsi, sauver des vies.

Comment expliquer qu’il y ait eu un certain relâchement dans l’application des mesures de prévention? Plusieurs décideurs de haut niveau en santé, tout comme les préposés aux soins, sont, eux également, excédés par une situation extrême qui ne s’assouvit pas. Certains ressentent une grande lassitude. D’autres encore seraient en état d’épuisement professionnel sans qu’ils le laissent paraître, ce qui les empêcherait de fonctionner normalement. Depuis deux années que ces personnes luttent sans relâche contre le virus invisible et imprévisible et ses variants; le lourd fardeau de responsabilités décisionnelles qui leur incombe laisse peu de place à la réflexion critique. Épuisés, désabusés, il est possible que leur force morale soit telle qu’ils risquent de se laisser influencer par la grogne populaire. Si tel était le cas, comment le citoyen peut-il leur venir en aide? D’abord en les soutenant par des critiques constructives et en respectant le mieux possible les mesures de protection maintes fois suggérées par la science «bien faite». Après tout, ce n’est qu’une affaire de bon sens.

Clément Loubert

Psychologue à la retraite

Moncton