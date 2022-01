Il est temps de valoriser notre métier

À l’attention de Blaine Higgs et de Bruce Fitch. Je m’appelle Nancy, j’ai 46 ans et je travaille dans un foyer privé de niveau 1 et 2. Dans mon travail, je suis préposée, mais je fais aussi des tâches telles que la cuisine, les tâches ménagères, les tâches administratives, des soins infirmiers et j’en passe.

À la fin de mon quart de travail, je suis épuisée physiquement et mentalement. Comme la plupart des foyers privés, nous n’avons pas d’assurance-maladie. Donc, vaut mieux ne pas tomber malade, car notre budget ne le permet pas. Je trouve que le 3$ de l’heure d’augmentation temporaire ne devrait pas être seulement temporaire, mais permanent. On a aussi besoin de bénéfices, comme l’assurance-maladie.

Bien que j’aime mon travail, je trouve qu’on n’est pas rémunéré équitablement pour tout ce qu’on doit faire. Le coût de la vie a tellement augmenté qu’on travaille pour survivre et non vivre! Pour aller travailler, il faut avoir une voiture, ce qui n’est pas donné – il faut la payer, l’assurer et l’entretenir. Les prix des assurances et de l’essence ont grimpé en flèche. La nourriture ainsi que toutes les nécessités de la vie telle qu’avoir une maison coûte cher. De plus, depuis deux ans on a une surcharge de travail, un manque de personnel et croyez-moi ce n’est pas évident de travailler avec un masque dans le visage à longueur de journée.

Nous avons besoin de cette hausse de salaire et de l’assurance-maladie. N’est-il pas temps de nous montrer par ce geste concret que vous appréciez le travail que l’on fait? Qui prendra soin de nous ou de vous quand nous ne serons plus capables de le faire nous-mêmes? Valorisez notre métier, posez un geste d’humanité! Voilà ma demande.

Nancy Benoît

Péninsule acadienne