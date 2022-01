Un portrait juste

Jessica Savoie a brossé avec excellence les différentes et nombreuses vies du Champ de tir de Tracadie dans la Péninsule acadienne avec un Commentaire en page 8 de l’Acadie Nouvelle de samedi.

J’espère que son message aidera les gens de l’Acadie et d’ailleurs à comprendre la vie difficile que ce bijou de la nature a connu depuis que ses 18 000 hectares furent «saisis » en 1939 par les autorités fédérales, soit le gouvernement du Canada pour en faire un champ de tir durant la guerre 1939-1945.

Le champ de tir a enfin été cédé au gouvernement du Nouveau-Brunswick en 1997 et selon le Commentaire de Jessica Savoie, il aurait connu une certaine période de tranquillité.

L’auteure de cet article dans l’Acadie Nouvelle nous révèle qu’une bonne partie de la population du Grand Tracadie s’est mise en colère au cours des dernières années. La raison est fort simple à comprendre, mais difficile à accepter. Le gouvernement provincial a permis la coupe à blanc «de ces lieux considérés comme sacrés» par une bonne partie de la population.

Lorsque j’habitais la région du Grand Tracadie dans les années 1970, j’étais loin de penser que ce champ de tir deviendrait un lieu de conflits entre les citoyens et le gouvernement du Nouveau-Brunswick. C’est justement ce qui est arrivé et j’en suis peiné et désolé, et ce, même si j’habite dans une autre région de la province.

Je peux comprendre la colère de certaines personnes qui voient la déforestation et la coupe à blanc dans certaines parties de cet ancien bijou de la nature. J’ai visité récemment une partie de notre forêt acadienne ailleurs qui a connu la coupe à blanc. C’est désolant, même si certaines personnes en retirent des sommes d’argent importantes avec la coupe et la vente du bois.

Marcel Arseneau

Moncton