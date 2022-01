Bravo Don Pellerin! (Don Pellerin, l’enseignant qui donne la musique en cadeau, Acadie Nouvelle, 18 janvier).

On n’a pas besoin de faire le tour du monde pour détecter une perle rare, plutôt un diamant brut. L’enseignement en soi n’est pas un emploi ordinaire, c’est plutôt une profession guidée par une passion extraordinaire. Le premier jour où je t’ai vu écouter une partie de football à la télévision habillé comme les joueurs sur le terrain, je me suis dit: il est fou ce jeune homme. Que fait-il avec un ballon dans les mains assis sur le sofa avec sa blonde à ses côtés? C’était tout simplement un passionné. Don, tu es aussi un passionné de musique sous toutes ses formes. L’enseignement, ça se transmet avec ses tripes, c’est viscéral et ça se vit 24 heures sur 24. C’est plus que de la communication c’est du rayonnement. Le cœur des jeunes adolescents a besoin de ces enseignants qui donnent tout de soi pour que ce partage de connaissance s’infiltre dans leur pensée et leur vie pour toujours. Continue Don, la folie c’est un trésor et le système scolaire a besoin de ces aliénés qui rendent la jeunesse heureuse. Ah! Quelquefois ça dérange les administrateurs, mais l’amour des jeunes est une priorité.

Jacques Audet

Beresford