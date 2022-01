Peut-on jouer selon les règles établies avant la partie?

Selon les derniers communiqués du ministère de la Gouvernance locale, le glas vient de sonner sur l’espoir de ceux et celles qui espéraient de nouveaux changements aux fusions proposées dans le livre blanc déposé par le ministre Allain en novembre.

La semaine dernière, des équipes de transition ont commencé à contacter et réunir des représentants des conseils des gouvernements locaux et des DSL là où des changements sont prévus. Ces équipes de transition, remplies de bonnes intentions, font appel à la pleine collaboration de tous les intervenants et demandent que tout le monde travaille ensemble pour la réussite de cette réforme municipale.

Afin d’assurer un climat de collaboration, de bonne entente afin de travailler ensemble dans un projet de cette envergure, il est important de vérifier l’existence de prérequis. Transparence, respect, intégrité et confiance mutuelle sont des ingrédients essentiels à cultiver afin de réussir avant d’enclencher ce processus qui dans sa première phase affecte surtout les petites municipalités et les DSL qui sont toujours à la recherche de réponses logiques à leurs questions.

Le ministre Allain a écouté et accepté certaines suggestions de quelques municipalités. Il mérite notre respect et nos félicitations même si certaines fusions ressemblent à de l’improvisation. Le ministre doit expliquer et très clairement justifier ses décisions dans la création de certaines entités, et ce, dans le plus bref délai. L’enjeu des fusions n’a jamais été de ne rien faire; ça fait plus de 30 ans qu’il y a des fusions forcées ou volontaires. Le défi se situait à mieux faire que dans le passé, ne pas répéter les mêmes erreurs, bâtir une réforme sur des principes bien établis et bien respectés.

Les quelques municipalités réticentes aux fusions forcées demandent d’être traitées avec respect. Elles veulent que le ministre explique pourquoi leurs citoyens sont traités différemment que les citoyens d’ une autre municipalité selon les mêmes critères établis par le ministre lui-même. Le ministre Allain a intérêt à dévoiler maintenant, comment sa réforme de la gouvernance locale pourrait affecter négativement ces municipalités récalcitrantes à comparer à des municipalités identiques dans d’ autres régions de la province. Ce n’ est pas le nombre de municipalités ni la dimension des municipalités qui importent ici, mais bien la justesse de leurs arguments.

Si nous ne pouvons pas franchir cette première étape de la réforme municipale sans dissiper ces nuages de discrimination, imaginez un instant, le climat de travail qui planera sur les discussions lorsque nous entamerons les transferts de responsabilités, les taux de taxation et la nouvelle formule de péréquation?

J’ai beaucoup apprécié l’ éditorial de l’Acadie Nouvelle du 18 janvier intitulé Des villes centres plus fortes. François Gravel précise dans un paragraphe: «L’ennui pour les critiques de la réforme est que celle-ci comprend un objectif qui n’ est pas présenté de façon explicite dans le livre blanc, soit de renforcer les villes centres.»

Plus loin, le même éditorial mentionne: «Ces paragraphes semblent avoir été écrits directement en pensant à Atholville-Campbellton, mais aussi Saint-André-Grand-Sault et même Lac-Baker- Haut-Madawaska ainsi que Pointe-du-Chêne-Shédiac.» Le livre blanc a été écrit pour la gouvernance locale de toutes les régions de la province. Pourquoi la même logique, le même paragraphe ne s’appliquent pas pour les localités de Tracy, Fredericton Junction, Quispamsis et une quinzaine d’autres localités du sud de la province qui ont le luxe de choisir leurs entités? La conclusion de l’éditorial met en évidence le cœur du problème: «Le ministre aurait néanmoins intérêt à être plus clair. Les résidents des communautés voisines des plus grandes villes ont le droit de mieux comprendre pourquoi elles seront fusionnées de force même si elles ont fait la démonstration qu’elles sont bien viables».

Il y a une semaine le ministre Allain utilisait une analogie intéressante pour comparer le travail d’équipe au hockey et le bénéfice de travailler ensemble dans cette réforme de la gouvernance locale. Je ne sais pas comment réagirait le ministre si dans la pratique de son sport préféré, l’arbitre décidait de changer les règlements de la partie après la première période, sans explications? Le coup de sifflet s’est fait entendre, le ministre contrôle la rondelle, certains joueurs sont immobiles sur la ligne bleue craignant d’y trébucher…

Peut-on jouer selon les règles établies avant la partie? Personne ne veut s’improviser gérant d’estrade pour tenter de dénouer l’impasse actuelle à moins que l’on considère qu’activer le rouleau compresseur soit le meilleur moyen de faire taire une minorité. Que ce soit au niveau linguistique, territorial ou de la gouvernance locale, la minorité a le droit d’avoir des réponses à son questionnement sinon ces citoyens ont le plein droit de se croire victimes de discrimination.

Des joueurs de première ligne n’ont pas communiqué ensemble depuis près de deux mois. Il est impossible de créer un esprit d’équipe si les joueurs, surtout les leaders, ne communiquent pas entre eux.

Gérald H. Clavette

Rivière-Verte