Que fait la police?

Le système de santé étant en situation de crise au point de ne plus pouvoir traiter que les cas les plus urgents, le gouvernement est passé au niveau le plus élevé de son système d’alerte, le niveau 3. Aucun rassemblement, même extérieur, n’est permis à ce niveau, et ce, pour éviter que le nombre de cas de COVID-19 ne vienne hors de contrôle et que le système de santé ne s’écroule.

Pourtant, les médias ont rapporté qu’il y avait eu, en fin de semaine dernière, trois manifestations contre les mesures sanitaires au Nouveau-Brunswick. La majorité des manifestants ne portaient pas de masque et ne se tenaient pas à au moins six pieds de distance l’un de l’autre.

La police était là, mais elle les laissait enfreindre les règles de la Santé publique, comme si de rien n’était. Pourquoi la police n’a-t-elle pas empêché ces rassemblements, sachant qu’ils allaient à l’encontre des consignes émises par le gouvernement? N’était-ce pas son rôle?

La police a donc assisté passivement à ces rassemblements illégaux formés de personnes dont certains risquent malheureusement d’y avoir attrapé la COVID-19, risquant encore une fois d’engorger nos hôpitaux, alors que les personnes doublement ou triplement vaccinées, elles, se privent de tout contact avec leurs proches, même si ce n’est pas facile, pour réduire le risque de contagion, aider le personnel de la santé à garder la tête au-dessus de l’eau et diminuer le nombre d’hospitalisations.

Ils respectent les consignes dans l’espoir que bientôt, le nombre d’hospitalisations diminue et que toute la population, vaccinée ou non, puisse retourner au niveau 2 d’alerte.

Au nom de la cohésion sociale et du respect des consignes émises par le gouvernement en ces temps particulièrement éprouvants, espérons que la police fera son travail la prochaine fois, ou mieux, espérons qu’il n’y aura pas de prochaine fois.

Bernadette Landry

Dieppe