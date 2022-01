Une idée qui mérite d’être applaudie

Quiconque a pris connaissance de l’ingénieuse idée de Donald Arseneault préconisant avec confiance et conviction qu’on réserve à une personne autochtone du Nouveau-Brunswick de siéger un jour à notre législature provinciale mérite d’être hautement considérée et je dirais même appuyée. De toute évidence, cette position ne semble pas plaire à notre premier ministre Higgs!

Les traitements accordés à ce peuple depuis l’arrivée de la race blanche en Amérique ne sont nullement reluisants et ne nous font pas du tout honneur.

Un tel projet me plait donc énormément, car le nombre de personnes de ce peuple qui cohabitent avec nous se chiffre à peu près à 17 000 dont 10 000 vivent sur des réserves.

Quelle est la population approximative de notre province?

Selon les plus récentes données, nous sommes environ 800 000 qui habitent dans notre belle province pittoresque.

Or, étant donné que nous avons actuellement 49 circonscriptions électorales, cela donne en moyenne 17 000 citoyens pour chacune d’entre elles. Le tout est joué! Les autochtones avec 17 000 habitants seraient donc pleinement justifiés d’avoir leur propre circonscription dès le prochain scrutin!

M. Arseneault, je vois en cette heureuse initiative un projet hautement louable et justifiable qui pourrait conséquemment contribuer à réparer les graves et honteuses erreurs du passé et, en même temps, servir à la réconciliation collective.

Alcide F. LeBlanc

Moncton