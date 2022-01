Adieu au logement abordable

Longtemps, les villes du Nouveau-Brunswick ont constitué un havre immobilier, tant pour les locataires d’appartement que pour les propriétaires de maison. Les loyers n’étaient pas chers et les prix des maisons, eux, abordables. Par contre, depuis un moment – assez court tout bien considéré – cette réalité commence à s’effriter, voire disparaître. Résultat: les gens se font de plus en plus de souci sur le plan financier, ils voient leur pouvoir d’achat diminuer d’année en année et ils développent une impression grandissante que leurs biens résidentiels, ainsi que leur confort général, sont perpétuellement réduits à la baisse.

Cette situation alarmante risque d’aliéner plus d’un Néo-Brunswickois, y compris ce résident de onze ans.

Je suis locataire, pas par besoin, mais par choix. Les tracas qu’entraîne l’entretien d’une maison, la bonne entente avec des voisins et le paquet de travaux ménagers saisonniers ne me tentaient ni à mon arrivée ici, ni maintenant. Et, comme locataire, j’ai longtemps trouvé cette réalité plus qu’agréable: embarras de choix quant aux appartements, et toute une gamme de loyers qui convenaient à tous les goûts et budgets. Or, ces dernières années, les loyers sont repartis à la hausse, et ce, à un rythme fulgurant. Par exemple, trouver un appartement de base – soit cuisine, salon, et chambre à coucher – pour en dessous de 1000$ mensuels, c’est carrément chercher une aiguille dans une botte de foin, bref ça relève de l’impossible. Puis, la cause? En résumé, l’absence totale de droits pour les locataires, jumelée à la carte blanche octroyée aux propriétaires depuis d’ores et déjà plusieurs gouvernements provinciaux.

Alors, qu’en est-il au juste de la réalité des locataires néo-brunswickois?

D’abord, nos proprios peuvent augmenter notre loyer une fois par année, et nombreux sont ceux qui le font. Quant à ces hausses de loyers, elles peuvent s’avérer stratosphériques vu qu’aucun plafond de prix ne limite ces augmentations. Cent dollars de plus par mois, donc 1200$ de plus dépensés au cours d’une année… Chose commune ici! Et soyons honnêtes, nos augmentations salariales indexées au coût de la vie – que ce soit pour une jobine ou une profession – ne suivent aucunement ce même rythme! Ce qui plus est, dans des cas extrêmes, des augmentations de loyer faramineuses – souvent justifiées par le proprio en prétextant des rénovations requises – forcent certains locataires à renoncer à leur appart, à chercher ailleurs, bref à se déraciner de leur présent chez eux. Ces réno-évictions deviennent monnaie courante dans le contexte actuel, et ça marginalise une clientèle à la fois vulnérable et croissante.

D’autres entraves empiètent encore sur la liberté des locataires, souvent dès le départ. Même à la signature de bail, un proprio ne se voit pas obligé de dévoiler le loyer de l’ancien locataire. Ainsi, le futur résident paie-t-il 300 balles de plus à son insu lors de son emménagement? Qui sait? Sûrement pas le nouveau venu! Et que font les gouvernements provinciaux consécutifs afin de stopper, ou même freiner, ces tristes mesures incontrôlables?

Eh bien, ils continuent à laisser opérer les proprios en toute impunité en croyant en leur bonne foi.

Donc, quelles pistes de solutions peut-on mettre en place qui respecteraient à la fois les locataires, tout en assurant aux proprios leur gagne-pain?

Premièrement, que le gouvernement provincial établisse une régie de locataires et un registre des loyers. Ces deux organismes garantiraient aux locataires des droits, et veilleraient à maintenir des loyers contrôlés, tel que c’est le cas dans plusieurs autres provinces comme le Québec et la Colombie-Britannique.

Une telle mesure n’écarterait pas les hausses annuelles, mais elle les limiterait à un pourcentage raisonnable vis-à-vis du loyer actuel et, espérons-le, du revenu du locataire.

Deuxièmement, les gouvernements provinciaux et municipaux doivent contrôler la part du marché des grands propriétaires, ceux possédant et gérant plusieurs propriétés. Car ces ultrariches construisent désormais des immeubles de luxe, ce qui entraîne un tout autre problème en soi. Je m’explique.

À bas l’argument stipulant que tout nouvel édifice représente un plus, car c’est quand même du logement. À l’heure actuelle, dans les villes de Moncton et de Fredericton, il paraît que chaque fois que l’on voit s’ériger un nouvel immeuble, il s’agit d’une tour de luxe, un logement dit exécutif, muni d’un gymnase, d’une salle commune, d’un ciné ou d’une piscine, et plein d’autres services pimpants. Cette nouvelle génération de construction nuit encore plus au marché de location puisqu’elle ouvre et offre des places à deux profils de résidents déjà bien nantis: ceux qui déménagent d’un immeuble de pareil calibre et ceux qui mettent sur le marché une demeure – ici ou dans un grand centre ailleurs au Canada – et qui empochent un beau magot à sa vente. Aucun de ces deux profils ne libère un logement supposément abordable. S’en découle ainsi une fâcheuse nouvelle réalité: du logement digne et vivable devient hors de la portée des groupes naguère protégés. Célibataires, adultes monoparentaux, aînés, étudiants, etc.

Bref, les profils de locataires vulnérables se multiplient et leur filet de sécurité, lui, s’efface.

Alors, que les locataires s’unissent et réagissent! Qu’ils prennent la parole, et qu’ils exhortent le gouvernement provincial à passer à l’action, à faire face à ce dilemme une bonne fois pour toutes, afin que cette situation – intenable à court ou à long terme – ne mène ni à un appauvrissement de la population actuelle, ni à de futurs exodes de Néo-Brunswickois, autre tendance tristement célèbre dans la province oὺ le futur est de moins en moins pittoresque.

Peter Manson

Fredericton