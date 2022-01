Dormir à la belle étoile

La création d’un poste de défenseur de la santé mentale serait-elle la meilleure façon d’aborder la question de l’itinérance et de la détresse émotionnelle? Ce serait certainement un pas de l’avant, pourvu que d’autres mesures soient mises en place simultanément pour venir en aide à ceux qui dorment à la belle étoile, sans feu ni lieu.

Un poste de défenseur à l’échelle de la province ne suffirait pas à la tâche, bien sûr. Il faudrait une équipe de professionnels, comme ceux qui travaillent au bureau de l’ombudsman, dont le mandat serait d’intervenir de façon ponctuelle. Et puis, ils devraient être en nombre suffisant pour répondre aux demandes dans un court laps de temps, car les besoins sont généralement pressants et la crise risque de s’aggraver si rien n’est fait.

Le défenseur devrait relever de l’Assemblée législative et jouir d’une liberté de parole et d’action suffisante, en d’autres termes, être investi d’un pouvoir exécutif, faute de quoi il se limitera à donner des avis au ministre de la Santé.

Le système de santé mentale est complexe et comprend des visites aux urgences et des consultations auprès des psychiatres. Souvent, le personnel au triage est mal à l’aise avec la santé mentale et les gens doivent attendre des heures avant d’avoir accès à une intervention médicale ou psychiatrique qui tarde à venir.

Le simple fait de distribuer une ordonnance et de donner un rendez-vous dans quelques mois ne suffit pas à résoudre le problème. Il faut accompagner la personne et l’aider à frapper aux bonnes portes, et pour cela, les travailleurs de première ligne, comme les travailleurs de rue, peuvent rendre un grand service.

Un bref séjour dans un établissement psychiatrique est loin de tout régler, car il faut ensuite des suivis pour encourager la présence aux rendez-vous, à prendre les médicaments et à recourir aux services en période de crise.

Il faut, en plus, aider les sans-abri à obtenir un logement stable, des revenus décents et diverses prestations sociales, telles que l’accès à une carte de santé et aux déplacements pour raisons médicales.

Tout cela montre qu’un poste de défenseur ne peut à lui seul répondre à tous les besoins, bien que cela puisse être le premier jalon d’une série de mesures visant à garantir un soutien adéquat à ceux qui sont dans la rue et éprouvés émotivement.

Claude Snow

Comité des 12