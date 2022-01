Nous les personnes âgées aimerions avoir notre mot à dire sur le choix que les dirigeants prennent pour nous…

Je vis dans un immeuble où les personnes doivent avoir au moins 50 ans et être autonomes.

Permettez-moi d’abord de vous dire que les services essentiels pour moi ne sont pas les mêmes pour vous.

Quand je peux réussir à me pencher assez pour me couper les ongles d’orteils, ma vue m’empêche de savoir si je me coupe les ongles ou la peau… ça devient un besoin essentiel.

Quand mes cheveux sont trop longs et qu’ils me font ressembler à une vieille sorcière, cela donne un coup à mon moral. C’est un besoin essentiel.

Quand la piscine est fermée et que je ne peux plus faire mes exercices, je finis par devoir me servir d’une marchette qui me sert alors presque de fauteuil roulant. Être enfermée n’aide pas beaucoup à l’assouplissement de mon corps. La piscine devient un besoin essentiel pour moi.

J’ai toujours aimé ma liberté que ce soit de penser, d’agir ou de choisir si je veux vivre ou mourir. Je trouve regrettable que parce que je suis âgée je perde tous mes droits. Nous nous sentons vraiment pris en otage par le ministère de la Santé.

Je ne suis pas imprudente. J’ai mes trois vaccins et je suis les règles, mais je ne veux pas m’en faire imposer d’autres à cause de mon âge. Voulez-vous qu’on soit couché dans un lit et attendre simplement la mort? Laissez-nous le choix de vivre et non de nous laisser mourir.

La vie monotone de personnes qui ne vivent que pour attendre la mort, ce n’est pas pour moi!

Un autre point… je dois avoir des injections toutes les trois semaines. Pendant, la période de confinement je n’avais pas le droit de sortir de mon appartement et les employés n’avaient pas le droit d’y entrer.

Heureusement, il y a encore des personnes qui peuvent se servir de leur jugement, elle s’est faufilée à l’entrée de mon appartement et m’a donné cette piqûre, mais cela aurait pu la mettre dans l’embarras face à son employeur.

Un autre besoin essentiel pour tout être humain et particulièrement pour des personnes âgées, c’est d’être touchées.

Les personnes âgées sont souvent abandonnées à elles-mêmes. On pense qu’en les envoyant dans un endroit où elles sont nourries, logées, où elles ont chaud, et où elles ne sont pas maltraitées physiquement, cela devrait les rendre heureuses.

Elles n’ont aucun signe d’affection. On dirait que ça dégoûte les jeunes personnes de toucher quelque chose de tout ratatiné…

Et pourtant un sourire, une petite accolade, une parole aimable ferait toute la différence, car la vieille chose toute ratatinée et dégoûtante, c’est nous. Nous sommes encore des personnes humaines.

Je pourrais continuer ainsi pendant longtemps. Vous, comment voulez-vous être traités? Avec dignité? Avec respect? Comme une personne intelligente? Savoir que vous êtes encore utile? Et bien nous ne sommes pas différents.

Je trouve que toutes ces restrictions basées sur l’âge sont ridicules. Tout cela raccourcit notre vie beaucoup plus que le virus de la COVID-19. Nous voulons continuer à vivre si la vie vaut la peine d’être vécue et non être en prison avant de mourir.

Ce n’est pas parce qu’on est vieux qu’on est fou. On a encore notre intelligence et on peut encore servir.

Suzanne Haché

Bathurst