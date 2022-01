Peut-on faire des exceptions pour les étudiants plus vulnérables?

Je me demande s’il y a une façon de garder les étudiants qui ont des problèmes de santé en ligne pour le reste du semestre d’hiver 2022. J’ai eu un cancer quand j’étais plus jeune et j’ai aussi eu un traumatisme crânien au même moment. Ma santé n’est pas la meilleure et attraper la COVID serait catastrophique.

Avec tous les nouveaux cas chaque jour, avec la hausse des hospitalisations et les nombreux manques de personnes qui travaillent dans les hôpitaux, je me demandais pourquoi nous devons revenir en présentiel. Nous étions en ligne l’an dernier avec beaucoup moins de cas et moins d’hospitalisations. Je trouve cela tellement curieux de la part de l’Université de Moncton, qui se dit «la plus humaine», de ne pas tenir en compte des étudiants qui ont des problèmes de santé graves.

Lors du dernier semestre, l’université nous avait promis d’être en mesure d’assurer les deux mètres de distance lors des cours. Comme vous l’avez sûrement remarqué, cette distance n’a eu lieu dans aucune classe du campus. Il vous fait remarquer qu’un banc entre deux étudiants n’est pas deux mètres de longueur. De plus, j’ai remarqué une quantité quand même importante d’étudiants qui ne portaient pas leurs masques comme recommandé par la santé publique de la province. J’ai souvent vu des étudiants enlever totalement leurs masques lors des cours, sans jamais se soucier des autres personnes autour d’eux.

Une autre chose qui est vraiment frustrante est que les étudiants qui ne sont pas pleinement vaccinés sont en mesure de faire leurs cours à distance, mais que nous, les étudiants vaccinés, nous devons nous rendre sur le campus et risquer nos vies. Depuis le début de la phase de vaccination, je trouve que nous, les personnes vaccinées, sont celles qui sont punies. Nous ne sommes pas en mesure de prendre nos propres décisions quand vient le temps à notre éducation. Je ne trouve pas cela très juste et «humain» de votre part de donner le droit aux étudiants non vaccinés de faire leurs cours en ligne, quand nous devons faire les nôtres en présentiel.

Pour finir, je crois sérieusement que de revenir sur le campus est l’une des pires idées que l’Université de Moncton a eues. La situation sanitaire de la province et du pays au complet est encore trop dangereuse pour nous forcer à revenir en présentiel. Je ne vois pas pourquoi nous devons absolument revenir en présentiel au lieu de rester en ligne. Nous sommes tous des adultes qui ont les outils technologiques pour être en mesure de rester en ligne. Je trouve aussi déplorable que nous soyons encore une fois efforcés à mettre notre vie et l’existence des autres personnes de notre entourage en danger pour notre éducation.

Annabelle Leclair

Rivière-du-Portage