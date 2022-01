Résilience, mot tant utilisé au cours des deux dernières années; résilience, capacité que tout individu doit nécessairement acquérir et peaufinée au cours de sa vie pour lui permettre de devenir un être accompli.

La pandémie aura laissé des marques énormes sur la société, des gouffres béants dans l’âme de plusieurs personnes que le temps seul ne pourra pas guérir.

Personne n’est sorti indemne de la pandémie, certains plus affligés que d’autres. Mais il faut avancer. Avancer lentement, avancer rapidement, peu importe, il faut aller à notre rythme; mais il faut avancer. Pour notre bien-être physique, pour notre santé mentale, nous ne pouvons pas nous permettre de stagner. Trop de dommages ont déjà été faits. Il faut maintenant panser nos blessures et continuer à avancer.

J’ai été extrêmement choqué ce matin de me lever, de bonne humeur pour quelqu’un n’ayant pas encore pris son café, et de constater qu’une pétition avait été lancée pour sommer l’Université de Moncton de poursuivre avec l’enseignement en ligne. Et ce matin, j’ai eu honte. J’ai eu honte puisqu’avec ce que nous vivons depuis maintenant 2 ans, tous devraient avoir développé leur capacité de résilience.

Ce n’est apparemment pas le cas. L’éducation, qu’elle soit scolaire ou non, est l’un des piliers fondateurs de l’épanouissement d’une personne. L’éducation humaine, sociale, scolaire, peu importe sa forme, requiert des contacts humains. L’enseignement en ligne s’est montré être une formule inefficace et particulièrement démotivante. En ligne, nous n’apprenons rien. Qui peut dire en toute honnêteté se connecter sur Teams pour un cours de 3 heures et écouter du début à la fin lorsque l’engagement est nul, ou presque? Personne. Absolument personne. L’enseignement en ligne m’aura permis, au pire, de remettre en question mon parcours ainsi que de devenir extrêmement bon à Mario Kart, et au mieux, de travailler sur d’autres projets tellement les cours étaient ennuyants (désolé à mes super professeurs, vous avez tenté de soulever des montagnes avec une main attachée dans le dos, ce n’est pas de votre faute.) L’enseignement en ligne est l’option facile, l’option paresseuse, ne demandant pratiquement aucun effort. Ce format favorise l’atrophie de la pensée critique et l’effritement de la réflexion. Caméra fermée, micro fermé, les cours en ligne sont avant tout des «white noise» alors que nous vaquons à nos occupations quotidiennes. C’est là le standard qui vous satisfait?

Vous qui signez cette pétition, n’accordez-vous donc aucune valeur à votre éducation? Étant dans le domaine de l’éducation, je peux vous confirmer, par mon expérience personnelle, mais aussi de mes pairs, que l’enseignement en ligne cause des ravages incommensurables sur nos jeunes. Le résultat ne sera pas différent avec vous. Vous vous contentez donc de cela? Vraiment?

La vie est parsemée d’obstacles et certains sont plus grands que d’autres. Des portes s’ouvrent et d’autres se ferment, ce sont les aléas du quotidien, nous ne pouvons rien y changer. La voie de la facilité est rarement la bonne à prendre. Nous apprenons de l’échec. L’échec est très important pour notre développement. On tombe, on se relève, et on recommence jusqu’à ce que nous réussissions, peu importe le temps que cela nous prend. C’est de cette façon qu’on s’améliore. Il n’y a pas de chemin facile ni de recette miracle. Il faut passer par l’échec, et je suis bien placé pour parler puisque des murs, j’en ai frappé plus qu’à mon tour, et je suis toujours là.

Rappelez-vous que la lumière brillera toujours plus lorsqu’il fait noir. Quand l’obscurité t’aveugle, ta seule option est d’avancer. Alors, avance, avance lentement, avance rapidement, mais avance à ton rythme. Les cours en ligne ne sont pas une option viable. Ne choisis pas l’option la plus facile puisque tu ne vois plus où tu avances. Sois résilient. Sois un être humain.

Edouard Lacroix

Moncton