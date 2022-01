Les infirmières et les infirmiers du N.-B. ne vont pas bien

C’est votre quatrième quart de travail d’affilée, votre dernier quart de 12 heures avant vos jours de congé.

Votre gestionnaire vous demande de rester tard, «juste quelques heures de plus», mais ces heures s’accumulent. Le quart de 16 heures que vous aviez accepté est maintenant devenu un quart de 24 heures; l’unité est trépidante, et malgré le manque de sommeil et de pauses, vous vous sentez coupable de laisser vos collègues gravement surchargés par les patients malades.

Les courbatures vous font souffrir parce que vous êtes debout depuis trop longtemps. Vous avez désespérément envie d’enlever votre EPI (équipement de protection individuelle). Et alors que vous pensiez que cela ne pouvait pas être pire, on vous demande si vous êtes disponible pendant vos jours de congé parce que l’unité manque cruellement de personnel.

Vous savez que vous avez besoin d’une pause, mais vous savez également que vos collègues et vos patients ont aussi besoin de vous.

Vous vous dites que votre famille comprendra. Elle comprendra, n’est-ce pas?

Telle est la réalité actuelle pour des milliers d’infirmières et d’infirmiers au Nouveau-Brunswick.

Le manque d’efforts en matière de maintien en poste et de recrutement a abouti à une crise des soins de santé et de la main-d’œuvre.

Le secteur infirmier était déjà à court de personnel avant la pandémie et la situation n’a fait qu’empirer, car les infirmières et infirmiers déménagent se tournent vers les soins infirmiers itinérants et certains quittent même la profession. Ce qui oblige le personnel infirmier à travailler de plus longues heures et à être redéployé pour travailler dans des secteurs peu familiers.

La pénurie de ressources humaines dans le secteur de la santé a également exacerbé le dilemme moral et éthique avec lequel les infirmières et infirmiers composent quotidiennement lorsque, chaque jour, on leur demande de répondre à des attentes irréalistes et les oblige à faire des choix difficiles.

Dire que la situation est stressante pour le personnel infirmier est un euphémisme.

Pourtant, face à l’affluence de patients dans les hôpitaux et les foyers de soins, face à l’inconnu que représente l’entrée au domicile des clients, face au défi de la santé publique de protéger nos collectivités, les infirmières et infirmiers persévèrent un quart de travail de plus, un jour de plus, une nuit de plus.

Les infirmières et infirmiers ont les soins énormément à cœur, souvent au point de ne pas réaliser à quel point ce rythme et cette charge de travail ont un effet négatif sur eux.

Vus de l’extérieur, les soins de santé semblent bien organisés, mais c’est loin d’être le cas. Les infirmières et les infirmiers ne vont pas bien.

Les infirmières et infirmiers ont choisi leur profession parce qu’ils sont passionnés par les soins de santé et la prévention des maladies, et parce qu’ils souhaitent apprendre à leurs patients, clients et résidents comment vivre au mieux leur vie.

Elles et ils ont la passion de donner une nouvelle vie au monde et de réconforter les personnes dans le besoin. Ces idéaux sont impossibles à atteindre sans ressources adéquates.

La COVID-19 a exposé notre système de santé au vu et au su de tous, et ce n’est pas beau à voir. Les infirmières et les infirmiers ont été là pour nous, mais elles et ils sont épuisés. Ils luttent désormais pour leur propre santé physique et mentale tout en assistant à l’effondrement de leur système de santé.

Le système de soins de santé n’est pas une chose ou une machine, mais un ensemble d’êtres humains qui luttent tous pour la viabilité de ce système.

Les infirmières et infirmiers ne peuvent continuer à être sollicités au point de devoir décider chaque jour s’ils doivent prendre soin d’eux-mêmes ou de leurs patients, résidents ou clients.

Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises, nous avons besoin de votre aide.

Les infirmières et les infirmiers ont les soins énormément à cœur, mais elles et ils ne vont pas bien.

Paula Doucet

Présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick