Paul Ouellet se bat pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale

Dans l’histoire humaine, si des changements majeurs ont été réalisés en faveur de la justice sociale, c’est surtout grâce aux luttes menées par de courageux personnages comme Gandhi en Inde, Nelson Mandela en Afrique du Sud, Martin Luther King et Rosa Parks aux États-Unis ou Viola Desmond au Canada.

Revenons maintenant plus près de nous, au Nouveau-Brunswick. Le 31 décembre 2021, à la page 9 de l’Acadie Nouvelle, comme bien d’autres lecteurs, j’ai énormément apprécié lire le texte rédigé par le journaliste Justin Dupuis. Il traitait avec clarté la longue lutte menée par M. Paul Ouellet.

En effet, ce courageux personnage mène intensément, et cela depuis plusieurs années, un combat en faveur des personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Pour améliorer leur sort, il désire que le gouvernement du Nouveau-Brunswick établisse, le plus tôt possible, le poste de défenseur en santé mentale. Or, après maintes interventions auprès de nos députés, acteurs et responsables de la santé, il a réussi à obtenir, le 28 novembre 2019, un vote unanime à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick pour la création de ce poste.

Plus de deux ans après cette victoire surprenante, on ne l’a pas encore établi. Qui faut-il blâmer? La maudite pandémie?

Les députés de l’opposition qui n’auraient pas suffisamment exercé de fortes pressions ou encore les députés et les ministres conservateurs?

Vraiment, se peut-il que ce vote unanime ne soit que de la pure hypocrisie afin que M. Ouellet se taise et mette fin à son dur et long combat?

Si c’était leur intention, ils ne connaissent pas ce vaillant guerrier!

De la part de M. Ouellette, il exprimait une autre requête, soit celle d’établir au Nouveau-Brunswick cinq tribunaux pour la santé mentale.

J’ai compris qu’il y en avait déjà un à Saint-Jean. Les autres seraient situés à Moncton, à Miramichi, à Bathurst et à Fredericton. Aurait-on oublié la région du nord-ouest de la province?

Peu importe, j’admire le travail courageux de M. Ouellet et l’excellent contenu de l’article rédigé par Justin Dupuis. À tous les deux, merci de nous éclairer et de contribuer à la justice.

Alcide F. LeBlanc

Moncton