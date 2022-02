Les sans-abris ont la vie dure

L’hiver rigoureux des derniers temps fait la vie dure à la plupart des gens. Heureusement, les amateurs de sports d’hiver s’en donnent à cœur joie alors que d’autres, plus frileux, se réfugient sous leur couette.

Il n’en va pas de même pour la plupart des sans-abris. On les voit errants à la recherche d’un endroit où se protéger du froid cinglant. Il y a bien les refuges réglementés qui, bien que débordés, trouvent le moyen d’accueillir ces infortunés. La plupart de ceux-ci acceptent volontiers de se loger dans ces gîtes. Pourtant d’autres, peu nombreux, refusent avec obstination l’offre bienveillante des bons samaritains.

Quelles sont les raisons qui les amènent à choisir de passer la nuit à l’extérieur alors que le froid se fait des plus menaçants?

Plusieurs invoquent la crainte de se faire voler leur maigre possession ou d’être agressés. Une fois rassurées par les responsables, ces personnes acceptent habituellement le lit qu’on leur offre.

D’autres par ailleurs sont aux prises avec une maladie mentale sévère qui les rend réfractaires à la vie en société. On pense ici aux personnes en état de dépression ou luttant contre l’anxiété. Plus graves encore sont ceux et celles qui souffrent d’une psychose ou d’un trouble grave de la personnalité, qui les empêchent d’entrer en relation constructive avec autrui.

Pour l’essentiel, ce peut être la méfiance de l’autre; une très grande difficulté à tisser des liens d’attachement durables; l’incapacité chronique à se conformer à toutes formes de règles.

On comprendra que les difficultés que ressentent ces infortunés sont encore plus grandes lorsqu’ils doivent vivre à l’étroit dans un centre d’accueil surchargé. Il leur reste alors peu d’alternatives; la rue devient leur seul refuge.

Heureusement, les professionnels des centres d’accueil savent comment apprivoiser les récalcitrants et ainsi leur prodiguer un certain confort.

Néanmoins, il ne faut pas s’étonner que de temps à autre un de ceux-ci soit trouvé en état d’hypothermie ou sans vie dans un quelconque endroit public.

Les travailleurs de rue, trop peu nombreux, ne suffisent pas à prévenir ce genre d’infortune. Décidément, il reste encore beaucoup à faire afin d’aider les sans-abris à retrouver la dignité.

Clément Loubert

Psychologue à la retraite

Moncton