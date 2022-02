Santé: mieux vaut suivre l’exemple de l’Ontario

Après un séjour de 13 ans à Orléans, en Ontario, nous sommes revenus vivre dans notre patelin: Caraquet!

Durant 13 années, moi et mon épouse, nous n’avons jamais eu besoin d’aller à l’hôpital pour le service de rayons X, de laboratoire, etc. Tous ces services étaient accessibles dans les environs d’un kilomètre de distance et avec pas plus de quelques minutes d’attente. J’ai subi un test pour mon œil gauche. J’ai vu l’ophtalmologiste à 15h, et j’ai eu un rendez-vous à 7h le lendemain, à deux rues de chez moi.

Facilité de stationnement, pas besoin de parcourir de long corridor, ni besoin de point de couleur où de numéro. Ce sont des espaces dans leurs plus simples expressions, les moins dispendieux possibles, mais tellement pratiques.

On m’a expliqué que c’est l’entreprise privée qui gère ces services moins coûteux pour le gouvernement et tellement pratiques, rapides et exceptionnels pour éloigner les patients des hôpitaux (les frais sont payés par le gouvernement de l’Ontario).

Le 19 janvier dernier, mon médecin m’a prescrit une ordonnance pour un rayon X à l’hôpital de Caraquet. Après une semaine d’attente, je reçois par la poste un avis que mon rendez-vous est fixé au 22 février. Décevant, très décevant et un retour en arrière.

La santé, c’est le plus important et nous voulons tous que ça aille vite, surtout lorsque la douleur nous saute dessus.

Si la ministre de la Santé et les régies de la santé veulent améliorer le service, et rendre ces services plus accessibles aux gens et les éloigner des hôpitaux, l’exemple de l’Ontario dans ce domaine est à suivre.

Isidore Dugas

Caraquet