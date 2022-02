Mon cher ami Raymond, repose en paix

Quiconque a eu la chance et le bonheur de rencontrer de son vivant Raymond Léger, personnage pittoresque et sans doute l’un des plus connus et aimés dans la Vallée de Memramcook, doit vivre en ce moment une très grande peine, car il nous a quittés pour effectuer le plus long et le dernier de ses nombreux voyages.

De son vivant, cet homme avait une rare particularité qui n’est pas donnée à tous, c’était son profond sens d’humour, sa joie de vivre, son dévouement familial, communautaire et social. Ce fut un citoyen modèle et un être incomparable.

Dans notre province, dans le passé comme dans le présent, nous avons eu et nous en avons encore des personnages qui ont semé dans nos cœurs la joie de rire jusqu’à en perdre le souffle.

Rappelons certains noms bien connus: Gérald Gosselin, dans les pièces théâtrales de Molière, Léo Cormier et Eugène Richard, dans les salles de spectacles, Luc LeBlanc et Viola Léger, au Pays de la Sagouine, etc.

Mais celui qui m’a fait le plus rire dans ma longue vie, ce n’est nul autre que le comédien Raymond Léger que j’ai rencontré lors de multiples occasions au Monument Lefebvre, au Capitole, aux salles de quilles, au restaurant, dans sa résidence, etc.

Chaque fois qu’il rencontrait ses amis, dans son foyer ou ailleurs, lors des différentes compétitions sportives comme celles des quilles, sur les terrains de golf, ou encore lors des spectacles offerts par diverses chorales, cela lui donnait une excellente occasion pour exercer son grand talent de chanteur ou de comédien.

En parlant de chorales, il ne faut pas oublier qu’il s’y est consacré pendant une soixantaine d’années. Il a également chanté aux messes paroissiales, lors des cérémonies funéraires, ou encore dans les centres d’hébergement pour personnes âgées ou malades.

En lui, j’ai toujours vu un homme très heureux, sympathique, socialement engagé. Sans aucun doute, il a constamment participé au bonheur de sa charmante épouse et à l’ensemble de tous les membres de sa belle et grande famille.

Mon cher Raymond, que ton passage terrestre soit une lumière et surtout pour les personnes qui ont perdu la joie de vivre et encore pour celles qui refusent d’adhérer à la science, mais qui adhèrent toujours aux spécialistes des mensonges.

Mon cher ami Raymond, repose en paix et prie pour ceux qui iront un jour te rendre visite.

Alcide F. LeBlanc

Moncton