Un convoi de la liberté dans le plus libre des pays

Est-ce que le titre de ce texte a du sens? Pas plus que le mouvement de contestation qui occupe la colline parlementaire et le centre-ville de la capitale fédérale depuis le 25 janvier dernier à mon avis.

Des citoyens du pays dont les droits et libertés font l’envie du reste du monde créent un «convoi de la liberté» pour assiéger la capitale de ce plus libre des pays afin de défendre la liberté des Canadiens en brimant la liberté des Canadiens.

Au nom de la liberté et en brandissant des symboles de l’esclavagisme, du racisme et de l’oppression tels que le drapeau de guerre confédéré américain et la croix gammée nazie, les Canadiens souillent les symboles qu’ils ont eux-mêmes érigés pour commémorer leurs concitoyens ayant combattu le nazisme et l’oppression pour la liberté des Canadiens.

Qui plus est, alors que les banques alimentaires sont plus à sec que jamais, les Canadiens se cotisent pour amasser en l’espace de seulement quelques semaines près de 10 millions $ afin de supporter financièrement un mouvement muni d’aucune structure corporative, ni but précis, ni message clair, ni leadership, ni compte bancaire légitime.

À l’heure où le monde a les yeux rivés sur les Jeux olympiques de Pékin, le Kremlin a les siens rivés sur l’Ukraine à la frontière de laquelle 100 000 soldats russes attendent le feu vert de Vladimir Poutine pour lancer l’invasion.

Pendant ce temps au Canada, des Canadiens exercent leur liberté à outrance comme l’enfant roi qui fait la danse du bacon sur le plancher du magasin lorsque sa mère refuse de lui acheter la friandise qu’il s’était mis en tête d’avoir.

Certains Canadiens ne comprennent pas ce qu’est la liberté et ne savent pas quoi en faire. Des manifestants canadiens font un usage abusif de leur liberté alors que dans de nombreux pays, on traine en Justice celui qui ne fait qu’en parler.

Parlez-en au Saoudien Raïf Badawi qui sera bientôt libre après avoir purgé les 10 ans de prison et reçut 50 des 1000 coups de fouet auxquels il a été condamné en 2012 pour avoir publié un blogue en faveur de la liberté.

Il faudrait, je crois, éduquer davantage les jeunes Canadiens sur ce qu’est la liberté, la façon dont la liberté doit être exercée et comment on la protège et la fait grandir.

Ces manifestations à coup de propos et de gestes ignorants, irrespectueux, xénophobes, racistes et homophobes ne font absolument rien de bon pour notre liberté. Au contraire, ces manifestations nuisent à notre liberté. Cette bête n’a ni queue ni tête.

Je note que des manifestants habitant à l’extérieur de la région de la capitale fédérale sollicitent des dons auprès de leurs amis Facebook afin de les aider à éponger leurs dépenses lorsqu’ils viennent à Ottawa les week-ends pour «défendre notre liberté».

Pourtant, ce que je vois sur la colline et au centre-ville les week-ends sont des individus qui boivent de l’alcool, fêtent et dansent toute la nuit, font irruption en groupe dans des commerces avec bière et cigarette à la main et en faisant fi de toute mesure sanitaire. Ils provoquent. Ils intimident les habitants du centre-ville, apostrophent les passants qui portent le masque, posent des gestes disgracieux envers les itinérants, défèquent et urinent sur les propriétés tant publiques que privées et souillent nos monuments nationaux.

Visiblement, nos critères ont changé face aux représentants que nous envoyons à Ottawa.

Originalement, le convoi était rassembleur et il était même impressionnant de le regarder passer. Hélas, la crédibilité de ce mouvement s’est vite flétrie lorsque celui-ci a pris sa tournure politique, divisive, haineuse et improvisée. Comme le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, la bonne nouvelle est que GoFundMe aura vraisemblablement des millions de dollars à verser à des œuvres de charité.

Guy Lanteigne

Wendover, Ontario

Anciennement de Saint-Sauveur