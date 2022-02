Que faudrait-il faire à Tracadie pour encourager la fierté?

Wow! Les ruines du vieux Couvent, l’église Saint-Pierre-aux-Liens, le cimetière Thomas Cook et j’en passe, tout y passe. Le sentiment qui prévaut à Caraquet est de continuer à embellir les lieux en rehaussant ceux qui ont fait de celle-ci ce qu’elle est aujourd’hui et pour cela, je ne peux que les admirer.

Le patrimoine est si important dans l’éducation d’un peuple. En maintenant ces lieux et bâtiments historiques, on préserve l’histoire d’un peuple.

Ce sentiment de fierté est palpable dans la municipalité de Caraquet alors qu’on se promène dans ses rues et son centre-ville. Ceci ne s’est pas fait seul et il a jadis fallu qu’un conseil municipal prenne la décision de commencer à le faire et aux autres de vouloir continuer ce mouvement.

On ne peut que se demander qu’est-ce qu’il faudrait faire chez nous, dans la Municipalité régionale de Tracadie, pour encourager ce sentiment que trop peu essaient de développer et d’autres, de tout simplement arrêter.

Philippe Ferguson

Tracadie