La province a entamé le processus de renouvellement de son Plan d’action sur les changements climatiques afin d’appuyer les objectifs du Canada qui visent l’élimination nette des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050.

La science nous dit que pour atteindre ces objectifs, nous devons effectuer de profondes transformations à nos maisons, à nos transports et à nos approvisionnements en énergie au cours de la décennie actuelle. À cette fin, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a planifié 96 projets pour contrer les changements climatiques en utilisant les revenus de la taxe sur le carbone. Ces projets comprennent une étude exploratoire visant à rendre les services publics par transport routier plus respectueux de l’environnement.

Dans ce contexte, nombreux sont les gens de mon entourage qui pressent le gouvernement provincial de prendre toutes les mesures possibles pour réduire le plus rapidement possible les émissions de GES liées aux services publics par transport routier.

À notre avis, les émissions peuvent être considérablement réduites en limitant le nombre de gros véhicules à essence utilisés dans la livraison des services publics tels que ceux des buanderies d’hôpitaux. Au cours de la dernière décennie, ces gros véhicules ont émis 743 184 tonnes de CO2 par année. Nous trouvons que c’est beaucoup trop et qu’il est impératif de réduire ces émanations en décentralisant les services de buanderie des hôpitaux. Le retour des buanderies locales réduirait d’autant les émissions et aurait un impact significatif à long terme sur l’assainissement du climat et sur notre santé.

À cet égard, nous aimerions connaître votre perception d’une éventuelle décentralisation des services de buanderie comme moyen de réduire rapidement les émissions de GES.

Est-ce que cela fait partie de la discussion? Quelle priorité accorde-t-on à cette question? Un retour aux buanderies locales pourrait-il se concrétiser bientôt?

Nous pensons que la décision de ne pas remplacer les laveuses défectueuses, il y a dix ans, était irréfléchie. La décision d’offrir des services de buanderie par transport routier n’a pas tenu compte des émissions de GES ni des nombreux avantages associés aux buanderies locales de l’époque.

En fait, nous savons tous qu’en plus de réduire les émissions de GES, les services de proximité favorisent la création d’emplois et permettent aux individus de participer pleinement aux décisions qui les concernent. Ce faisant, ils contribuent au développement durable des communautés.

La livraison des services de buanderie des hôpitaux par transport routier ne doit pas être pérennisée. À cette fin, nous voulons joindre notre voix à celle du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne qui, depuis deux ans, a demandé maintes fois au gouvernement Higgs de décentraliser les services de buanderie en utilisant les recettes de la taxe sur le carbone pour investir dans les installations nécessaires à la réduction des émissions de GES.

Nous exhortons le gouvernement Higgs à décentraliser les services de buanderie des hôpitaux le plus rapidement possible en utilisant les recettes de la taxe sur le carbone. Le retour des buanderies locales réduirait rapidement les émissions de GES et aurait un impact significatif à long terme sur l’assainissement du climat et sur notre santé.

Odette Landry

Cocagne