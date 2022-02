Les gouvernements dirigés par des camionneurs

Ils sont gros, ils sont bruyants, ils sont puissants, et ils veulent imposer leurs décisions aux gouvernements, mais ont-ils les connaissances nécessaires pour gérer une pandémie?

Avec leurs supporteurs, ils croient qu’il suffit d’être fatigué de suivre les consignes sanitaires pour que la COVID-19 cesse de tuer des centaines de personnes par jour partout au Canada, sans compter tous les malades dont la situation empire de jour en jour parce qu’il manque de personnel pour les soigner.

Ils pensent que leur liberté individuelle est plus importante que celle de la majorité des Canadiens, qui continuent de faire leur possible pour se protéger et pour protéger leur entourage.

Ils intimident ceux qui portent un masque, ils bloquent des routes, paralysent l’économie, urinent et défèquent dans les rues, intimident les policiers, etc.

Devant ces révoltés intimidants, les gouvernements provinciaux sont de plus en plus nombreux à annoncer la fin de plusieurs mesures sanitaires, parfois même de toutes les mesures.

Pourtant, les chiffres continuent d’être alarmants: six personnes sont mortes de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, hier (le 8 février), et le nombre de personnes hospitalisées et aux soins intensifs n’a pas diminué depuis des semaines.

Nous sommes tous fatigués de suivre les consignes sanitaires, mais le virus s’en moque. Ma crainte, c’est qu’en relâchant trop vite les mesures de protection contre le virus, nous ayons à faire face à une nouvelle vague de COVID-19.

Cela étant dit, je suis loin d’être une experte en la matière et j’espère avoir tort, sinon cette fois-ci, ça pourrait aller très mal.

Bernadette Landry

Dieppe