Pour une réforme plus inclusive et structurée des programmes d’immersion

M. le Premier ministre Blaine Higgs, l’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI) a pris connaissance des recommandations du Rapport sur l’apprentissage des deux langues officielles dans le cadre de la révision 2021 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.

Nous saluons les recommandations qui soutiennent l’inclusion et l’accessibilité des programmes visant à maîtriser le français comme langue seconde.

Cependant, nous sommes très inquiets en ce qui concerne la recommandation d’abolir les programmes d’immersion française. Considérer cette option est, à notre avis, contre-productif et les conséquences de cette décision ne peuvent que niveler vers le bas le bilinguisme dans la province.

Les programmes d’immersion française au Canada existent depuis près de 60 ans. Depuis, des dizaines de recherches ont démontré que les programmes d’immersion française demeurent le meilleur moyen de devenir bilingue. La pédagogie a évolué et elle est appuyée par une multitude de chercheurs aux quatre coins du pays. L’idée d’abolir l’immersion française va à contre-courant de tout ce que nous disent les experts.

Dans son projet de loi sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, le gouvernement fédéral a notamment identifié l’immersion française comme étant l’outil par excellence pour augmenter le taux de bilinguisme au pays.

Avec l’adoption de cette loi, le gouvernement fédéral pourra se donner encore plus de moyens nécessaires pour mettre en œuvre des solutions concrètes permettant de réduire les défis associés à l’accessibilité des programmes d’immersion. La pénurie d’enseignants en immersion française en est un exemple.

D’ailleurs, nous tenons à souligner que l’ACPI a été mandaté par Patrimoine canadien pour mener une étude sur la pénurie du personnel enseignant en immersion française. Publié à l’automne 2021, le rapport de l’étude nous a non seulement permis de confirmer la pénurie, mais sert aussi de levier important pour justifier d’obtenir les moyens nécessaires afin de réduire l’impact du manque de main-d’œuvre.

Il est vrai que les résultats de la mise en œuvre des solutions demandent du temps, mais il ne faut pas négliger la rétention du personnel déjà en poste en valorisant leur travail et en les traitant avec respect et considération. Chez le personnel enseignant en immersion française, certaines études rapportent que le manque de reconnaissance de leur rôle, le faible sentiment d’appartenance à une communauté, le manque de respect, le traitement inéquitable par rapport aux autres professionnels, l’isolement à même leur lieu de travail et la perception qu’ils ne sont pas qualifiés nuiraient à leur rétention.

De plus, dans les dernières années, les programmes d’immersion française au Nouveau-Brunswick ont subi énormément de perturbations et ont été remis en question à plusieurs reprises par les différents gouvernements au pouvoir. Pour les professionnels de l’immersion, ces perturbations sont vécues comme un acharnement incompréhensif et cela affecte fortement leur rétention, de même que la réputation des programmes d’immersion au sein de vos communautés.

En consultant votre Rapport sur l’apprentissage des deux langues officielles, nous sommes convaincus que le problème ne réside pas dans l’offre du programme d’immersion française, mais bien dans sa compréhension, dans sa gestion et dans l’acharnement qu’il a subi.

Une réforme plus inclusive et structurée des programmes d’immersion afin d’en assurer la qualité et l’accessibilité nous paraît comme une option plus fiable et productive.

L’immersion française a fait ses preuves partout au pays et même au-delà de nos frontières. Pour en assurer la réussite, il faut assurément offrir un soutien adéquat aux élèves, aux enseignants et aux parents.

Sans l’appui nécessaire, les défis perdureront, et ce, peu importe les solutions que vous envisagez. En troquant les programmes d’immersion française contre un programme moins efficace, vous empêcherez des élèves motivés de s’épanouir à leur plein potentiel dans leur apprentissage du français.

Plus de 60% des écoles publiques au Nouveau-Brunswick offrent actuellement un programme d’immersion française. Il s’agit d’un nombre important de personnes qui vivront les impacts de votre décision. Dans le cadre de vos réflexions, nous vous invitons à prendre une décision éclairée et durable. Prenez le temps de consulter les nombreuses recherches en lien avec l’immersion française et écoutez les professionnels qui œuvrent ardemment à contribuer à la hausse du bilinguisme. N’oubliez pas que l’union fait la force. L’ACPI et sa communauté d’experts et de pédagogues en immersion française se mettent à votre disposition pour participer à vos réflexions et faire partie de la solution.

Si l’immersion française demeure vivante dans votre province, l’ACPI tiendra son congrès national annuel au Nouveau-Brunswick en 2023.

Nous espérons sincèrement pouvoir vous compter parmi nous et que la pérennité des programmes d’immersion française dans votre province ne soit plus remise en question.

Chantal Bourbonnais

Directrice générale de l’ACPI