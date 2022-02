La «libârté» pour qui?

J’ai écouté les dernières nouvelles. Ceux qui crient «liberté», «libarté» ou «liberty» dans les manifestations ne se gênent pas pour brimer la liberté de leurs concitoyens. Ceux qui se plaignent que les mesures sanitaires briment l’économie (c’est vrai que ça nous a demandé beaucoup de sacrifices) ne se gênent pas pour nuire à l’économie en bloquant les routes internationales.

Est-ce que l’on veut un pays démocratique où le gouvernement élu prend les décisions faciles et difficiles pour le bien des citoyens (il n’y a pas de décision qui fera 100% plaisir à 100% des électeurs) ou un pays mené pas la force comme c’est le cas de plusieurs pays du tiers-monde? Est-ce ça le modèle que l’on veut imiter? Il n’y a pas de mal à copier les bonnes choses qui se passent aux É.-U., mais est-il nécessaire de copier leurs citoyens les plus extrémistes?

Nous vivons dans un des pays les plus libres au monde. J’aime mon pays. J’aime notre modèle démocratique et je vote aux élections. Notre pays se porte économiquement bien si on se compare à beaucoup d’autres; ça pourrait changer avec tous ses blocages de nos sources d’approvisionnement.

Avons-nous besoin de crucifier quelqu’un avant que cette folie ne cesse? Pensez-y-bien avant d’encourager ceux qui voudraient se régaler d’une belle chicane et se défouler physiquement de leurs frustrations réelles ou imaginaires.

Les manifestants sont repartis à leurs tâches quotidiennes. Il reste ceux qui bloquent nos routes, assiègent nos capitales et qui veulent absolument prendre le pays en otage pour faire prévaloir leur volonté. C’est vraiment jouer avec le feu. Parmi ceux-ci, il y en a qui ont de bonnes intentions, mais d’autres qui sont des anarchistes et qui savent manipuler les biens intentionnés.

Marguerite Breau

Dieppe