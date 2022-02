Les Ostrogoths aux portes du pouvoir

Il y a fort longtemps, les barbares ont assiégé Rome et le Sénat romain a dû payer un lourd tribut en or et en argent pour qu’ils puissent partir. Aujourd’hui, les Ostrogoths se déplacent en convoi de camions et ils assiègent la capitale nationale depuis plus de 10 jours.

La réponse de Justin 1er est de les ignorer, même après plus d’une semaine à klaxonner, à insulter, à crier haut et fort «LIBARTÉ!». Pourtant, il n’avait pas hésité à traiter d’Ostrogoths les vacanciers à bord d’un avion de Sunwing.

Faut croire que ces Ostrogoths camionneurs sont plus imposants, plus forts en gueule et plus dérangeants, alors Justin 1er s’est gardé une petite gêne et a retraité dans sa tanière, comme la marmotte.

Jamais je n’aurais pensé, un jour, regretter Trudeau père et Jean Chrétien.

Il apparaît de plus en plus évident que nous avons comme premier ministre un mollasson, un indécis qui ne doit son pouvoir qu’à la faiblesse des partis d’opposition. Cependant, son inaction serait-elle une façon pour Justin 1er de punir la population, de ne pas lui avoir confié un mandat majoritaire lors des dernières élections?

Alain Roberge

Dieppe