Réforme des circonscriptions électorales provinciales: attention danger

L’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit de vote à tout citoyen canadien qui est éligible à une élection provinciale ou fédérale. Dans une décision rendue en 1991, la Cour suprême du Canada conclut que l’objet du droit de vote garanti à l’article 3 de la Charte n’est pas l’égalité du pouvoir électoral, mais plutôt le droit à une «représentation effective».

Quelles sont donc les conditions de ce principe de la représentation effective? La première est évidemment la parité relative du pouvoir électoral. Ainsi, un système qui diluerait indûment le vote d’un citoyen comparativement à celui d’un autre, courait le risque d’offrir une représentation inadéquate au citoyen dont le vote a été affaibli. La conséquence serait une représentation inégale et, par conséquent, non équitable. Toutefois, bien que la parité du pouvoir électoral soit d’importance primordiale, elle ne peut pas être le seul facteur à prendre en compte pour assurer une représentation effective, d’autant plus que la parité absolue est impossible. En effet, il n’est pas possible de fixer les limites des circonscriptions de façon à garantir exactement le même nombre d’électeurs dans chaque district. Même à l’aide de recensements fréquents, la parité électorale demeure un objectif impossible à atteindre, il se peut également que cette parité ne soit pas nécessairement souhaitable si elle a pour effet de faire obstacle au principe de la représentation effective.

Des facteurs tels les caractéristiques géographiques, l’histoire et les intérêts de la collectivité et la représentation des groupes minoritaires doivent être pris en considération si l’on veut que l’Assemblée législative représente effectivement les électeurs.

En 2013, lors du dernier exercice de délimitation des circonscriptions électorales du Nouveau-Brunswick, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Conrad LeBlanc et Léo Comeau, ont contesté le redécoupage des circonscriptions électorales alléguant que celui-ci était contraire à l’article 3 de la Charte et plus particulièrement le principe de la représentation effective de la communauté acadienne. Après des discussions avec le gouvernement provincial, les parties en sont venues à une entente. Dans cette entente, la province acceptait de modifier la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales afin de mieux reconnaître le principe de la représentation effective notamment en ce qui concerne la communauté linguistique francophone.

Le gouvernement provincial doit dans les prochains mois procéder à la création de la commission sur la délimitation des circonscriptions électorales. Dans le cadre de cet exercice, il est important de se rappeler que le premier ministre a déjà indiqué qu’il aimerait que le nombre de députés à l’Assemblée législative provinciale soit diminué. Cette intention du premier ministre est inquiétante en ce qui concerne la représentation effective de la communauté acadienne à l’Assemblée législative.

Nous sommes d’avis que le meilleur scénario serait de ne pas diminuer le nombre de députés afin d’assurer le respect du principe de la représentation effective garanti par l’article 3 de la Charte. Le facteur de la représentation effective des communautés linguistiques n’est pas un facteur comme les autres; il constitue un facteur qui doit être obligatoirement pris en compte dans tous les cas étant donné le statut constitutionnel des droits linguistiques ainsi que les obligations qui découlent de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick et de l’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le résultat du règlement de la poursuite de 2013 a résulté dans l’ajout de nouvelles dispositions dans la loi sur les délimitations dont entre autres l’article 11 qui impose à la commission de prendre en compte la représentation effective des communautés linguistiques française et anglaise dans l’application de l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Ni le premier ministre ni les membres de la commission de délimitation ne doivent perdre de vue ces obligations dans l’exercice qui va prochainement s’enclencher. Ils doivent se rappeler des erreurs de la dernière commission et du règlement conclu qui vise à éviter que celles-ci ne se reproduisent. Pour sa part, la communauté acadienne doit demeurer vigilante afin de s’assurer que sa représentativité politique à Fredericton ne soit pas diminuée. L’exemple des Acadiens de la Nouvelle-Écosse qui se sont battus pour maintenir les circonscriptions acadiennes doit nous servir d’exemple.

Michel Doucet

Dieppe

Alexandre Cédric Doucet

Président, Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick