Une toute petite ovation pour nourrir l’espoir de finir en un seul morceau cette minable et interminable traversée

La lecture de l’Acadie Nouvelle faisant partie de mes précieux rituels quotidiens, j’ai parcouru avec attention l’éditorial du 9 février (Au N.-B., l’éducation n’est pas importante), paru en pleine semaine d’appréciation du personnel de l’éducation… Permettez-moi, M. Gravel, de faire échos à vos propos, avec le souhait de mieux comprendre ce qui anime votre réflexion.

Dans votre salade éditoriale, vous semblez mélanger plusieurs ingrédients: budget de l’éducation et infrastructures négligées, suppression du financement du programme Le Maillon et lock-out automnal des employés du SCFP, journées de tempête et fermetures préventives engendrées par la pandémie, éclosions, record de temps passé par nos enfants à la maison (du moins, celles et ceux qui ont une maison…).

Et, alors que les élèves sont finalement de retour en classe depuis seulement quelques jours à peine (au grand bonheur du personnel enseignant) et que les contrecoups de la pandémie sévissent toujours, vous croyez bon ajouter: «Pire encore, aucun effort particulier n’est fait pour permettre aux enfants de reprendre le temps perdu.»

Croyez-moi, M. Gravel, je comprends votre désarroi, voire votre lassitude. Au-delà de votre regard journalistique, vous jouez aussi, comme bon nombre d’entre nous, le rôle essentiel d’un parent fort engagé dans l’éducation de vos enfants. Vous avez le droit – et toutes les bonnes raisons du monde – vous aussi, de partager votre ras-le-bol face à une situation désespérante qui ne cesse de s’étirer… On en a tous et toutes assez d’être pris pour des yoyos au quotidien depuis tant de mois – fermées, ouvertes, nos écoles?

Je défendrais ici sans équivoque le rôle de bien des gens du système éducatif, dont nos directions générales de districts scolaires qui ont été, à maintes reprises, injustement traitées au fil des derniers mois et qui ont été placées dans des situations non seulement ingrates, mais aberrantes – mais là n’est pas mon rôle.

Que votre éditorial laisse entendre qu’elles n’ont pas fait preuve de leadership dans leurs champs respectifs de responsabilités m’est certainement apparu, dans le contexte actuel, douteux. Vous ne m’en voudrez pas toutefois de m’en tenir ici au personnel enseignant et aux directions de nos écoles francophones.

Au fait, laisser entendre que le personnel enseignant (leur association professionnelle ou leur syndicat) se lave les mains du sort de nos jeunes, cela m’apparaît non seulement trop facile. Cela relève de l’odieux et du mépris. Encore davantage ces jours-ci.

«Malgré tout l’argent dépensé pour éduquer la jeunesse néo-brunswickoise, écrivez-vous, il est fou de constater que les intérêts de celle-ci comptent peu au quotidien.» Pour conclure qu’«[i]l y a une absence de leadership et un abandon de responsabilité à tous les niveaux. Le ministre, les districts scolaires, le syndicat, l’association professionnelle… tout le monde s’en lave les mains.»

C’est ici que je dois vous arrêter: une telle conclusion serait-elle le résultat de bien étranges raccourcis?

Qui était aux côtés de la FJNB pour dénoncer la fin du financement du programme Le Maillon, sinon les enseignantes et les enseignants? Par ailleurs, avez-vous remarqué où ces derniers étaient durant le lock-out des employés du SCFP? Le personnel enseignant – à l’appel sans précédent de leur syndicat et de leurs associations professionnelles – était engagé à enseigner, de leurs logis, malgré les déchirements d’avoir à traverser virtuellement, pour une première fois dans leur histoire, un piquet de grève… Et, sans préavis, sans temps de transition, comme par magie, tous et toutes étaient au rendez-vous dans les écoles pour accueillir les élèves le jour suivant l’accord de principe. Se laver les mains du sort des élèves, dites-vous?

Infrastructures scolaires décentes, climatisation, ventilation, etc.: qui oserait même affirmer, M. Gravel, que l’unité syndicale ou l’association professionnelle des enseignantes et des enseignants se lavent les mains de l’environnement dans lequel nos jeunes apprennent (mes éclats de rire, ici, devraient suffire à vous convaincre!)?

Fermetures préventives des écoles durant la pandémie: avez-vous été témoin comme moi de l’inventivité du personnel enseignant et de l’engagement de nos directions d’écoles en réponse à ces situations totalement hors de notre contrôle?

D’insinuer, au nom de ces fermetures forcées, que les enseignantes ou les enseignants n’aient pas à cœur «le droit des enfants de fréquenter une salle de classe et de jouir d’un apprentissage digne de ce nom», c’est simplement tordu.

Plan de rattrapage: pour l’amour – et par simple respect pour nos équipes qui combattent plus que jamais ces jours-ci l’épuisement professionnel – laissons la tempête passer avant de parler de reconstruction… L’AEFNB est d’ores et déjà engagée, main dans la main avec les nombreux partenaires, à relever ce prochain chantier – désolé pour celles et ceux à la recherche d’un plan miracle au nom accrocheur, mais pour nous, pédagogues, il s’agit d’une montagne qu’il nous faudra, dans le respect de nos enfants, de nos adolescents et de leurs familles, escalader sur plusieurs années. Et bien déconnectés celles et ceux pour qui la simple addition de journées au calendrier scolaire (l’approche comptable) constitue la solution miraculeuse à l’éducation de nos enfants…

Si, un jour, vous souhaitiez reprendre un éditorial avec le même titre «Au N.-B., l’éducation n’est pas importante», voici ce que je vous suggère comme angle de réflexion. Quelle pourrait être l’équation entre l’importance accordée à l’éducation et l’attention portée au rôle de nos éducateurs et éducatrices?

Si le Nouveau-Brunswick souhaite réellement démontrer l’importance qu’elle accorde à l’éducation, sa population devra-t-elle, suivant la pandémie, accorder une attention renouvelée à la profession enseignante? Devra-t-elle réviser ses attentes envers le rôle des professionnelles et professionnels dans nos salles de classe?

Si, comme société, nous croyons que nos pédagogues devront désormais jouer leur rôle sans temps de préparation (pour combler en catastrophe, notamment, les pénuries de personnel); si nous nous attendons à ce qu’ils soient à l’ordinateur avec les élèves et les parents du chant du coq au coup de minuit; si nous croyons qu’ils peuvent accompagner convenablement et simultanément des élèves en partie à la maison, en partie à la garderie, en partie à l’école et en partie au centre d’achats; si leur salle de classe doit désormais, sans préavis, être dans leur cuisine ou dans leur garage, ici et là dans une école ou parfois peut-être dans un fond de corridor; si nous croyons qu’il est devenu normal pour une enseignante ou un enseignant d’aller croquer son sandwich dans son véhicule, seul lieu pour avoir droit à 10 minutes de répit dans sa journée; si notre objectif est de transformer notre personnel enseignant en simples caméras de sécurité responsables des actions de nos jeunes, indépendamment où ils se trouvent; s’il devient tout à fait normal pour nos directions d’école de travailler sept jours par semaine; si enseigner au tiers d’une classe tout en étant responsable du rattrapage des absents devient la norme; si nos enseignantes et nos enseignants sont devenus, aux yeux de tous, des «surveillants qualifiés» et que nos écoles sont des endroits où «stationner» nos enfants afin de permettre à l’économie de rouler… peut-être qu’en effet, notre compréhension commune de l’éducation mérite d’être révisée.

Avant de crier haro, ne serait-ce qu’avec cet unique souci de nous sortir ensemble de cet étrange sable mouvant, commençons par la bienveillance: celle de nous ovationner, celle de reconnaître les exploits de tout un système dans un contexte cauchemardesque et non sollicité.

Une toute petite ovation pour nourrir l’espoir de finir en un seul morceau cette minable et interminable traversée, contre vents et marées, d’une pandémie qui n’a épargné personne. Ni même un éditorialiste et un papa qui a toutes les bonnes raisons du monde d’être, lui aussi, essoufflé par les fermetures répétées et non souhaitées de nos écoles.

Nathalie Brideau

Présidente, Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick

Coprésidente, Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick