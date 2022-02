Le bénévolat a toujours fait partie de ma vie. Que ce soit comme conducteur pour la Fondation Mira, le mouvement scout, les dons de sang, je considère que c’est un devoir de s’impliquer dans sa communauté.

Cet engagement a pris fin brutalement avec ma décision de refuser le vaccin contre la COVID-19.

Soudainement je suis devenu un paria, on me met à l’écart, le bénévolat on me l’interdit, et ce, en raison d’un choix personnel légitime.

C’est comme si je ne sers plus à rien sans la piqûre.

À 69 ans, en bonne santé, sans prise de médicaments, je suis devenu un danger pour mon entourage qui me qualifie d’égoïste.

J’ai donné du sang à 136 reprises, ce don de vie a été stoppé parce que je suis non conforme à leur règlement COVID-19.

J’ai fait le ménage dans mes cartes pour le don de sang, d’organes, de moelle épinière et des organismes sollicitant du bénévolat.

Pas de vaccin tu restes chez-vous!

Maintenant, mon engagement prend une nouvelle forme. Je suis de tout cœur avec les camionneurs pour la fin des mandats et pour le recouvrement de nos libertés.

Donald Landry

Dieppe