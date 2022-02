Le français aux Jeux olympiques

Le Devoir, dans sa livraison du 8 février, dénonce le franglais dans la description des compétitions de surf des neiges aux Jeux olympiques (En attendant un René Lecavalier du surf des neiges, p. B-1). Un analyste dit qu’il en est ainsi parce que ce sport, «inventé» en anglais, est en constante évolution grâce à des apports du monde entier qui lui viennent par l’anglais. C’est vrai, mais que dire de l’attitude de gens que l’on pense par ailleurs bien renseignés qui défendent le maintien des termes anglais parce que «Plusieurs de ces termes sonneraient (sic) mal en français…»

On donne l’exemple de tail grab, que l’on traduit par «prise de queue».

Des traductions du genre ne sont effectivement pas très heureuses en français, mais je m’étonne toujours de voir que pour certains, la traduction consiste à faire du mot à mot, pour que ça ressemble à l’anglais. Il y a là une incompréhension profonde du processus de traduction. Par exemple, il y a une épreuve de surf des neiges qui s’appelle half pipe. Ne devrait-on pas l’appeler «demi-tuyau»? Ça ne sonnerait pas très bien en français, n’est-ce pas? D’ailleurs, on l’appelle «demi-lune».

Le surf des neiges n’est inscrit que depuis 1998 au programme des Olympiques. Il est pratiqué partout (où il y a encore un hiver) et se développe surtout, pour ne pas dire uniquement, en anglais. Grâce aux médias sociaux, il connaît une diffusion mondiale. Les figures sont nombreuses et il s’en invente chaque jour. Les noms en sont donnés par celles et ceux qui les inventent, le tout sur fond de vocabulaire du skateboard (planche à roulettes).

Doit-on se dire qu’il n’y a rien à faire sinon regarder passer? Non. Tout d’abord, il faut dissiper l’idée que traduire se réduit à transposer des mots. Ce faisant, on arrêtera peut-être de penser qu’une traduction n’est jamais cool. Ensuite, il faut accepter que tout se traduit, tout s’exprime en une autre langue, des fois par emprunt direct, des fois par création.

Pour prendre l’exemple de tail grab, avant de traduire par «prise de queue», on peut penser à «prise de talon» ou «prise arrière», à opposer à nose grab, «prise avant». Les terminologues savent établir le vocabulaire d’un domaine. Le travail a été fait avec succès, pour divers sports et divers domaines, pourquoi pas le surf des neiges?

Si l’on s’était arrêté à de tels jugements, parlerait-on d’informatique en français? Non, certains termes auraient mal sonné en français, surtout si l’on avait traduit software par «élément mou» ou «élément souple» et hardware par «élément dur» ou «élément rigide», pour que ça ressemble à l’anglais. Le résultat aurait été, en effet, peu crédible.

Tout peut s’exprimer en français, parfois de façon plus heureuse que dans la langue de départ, pour peu que l’on traduise … bien.

Alain Otis

Dieppe