Ouvrir la porte à Augusto Pinochet

Chili 1973 – Une grève des camionneurs qui s’étend sur plusieurs mois aboutit au renversement du président Salvador Allende par Augusto Pinochet. Le conflit a complètement paralysé l’économie déjà chancelante de ce pays d’Amérique du Sud.

Oh! s’était certainement festif… On lançait des «libertad!» par ici, des «libertad!» par là. On enlevait les roues des camions pour être certain que l’économie ne puisse pas rouler.

À son apogée, la grève de 1973 a impliqué plus de 250 000 camionneurs, commerçants et membres de professions libérales, ce qui, selon plusieurs analystes de l’époque, rendait inévitable un renversement de gouvernement.

Ottawa, février 2022 – Qu’ils avaient l’air gentils ces enfants qui jouaient devant le Parlement! Qu’il serait tentant d’aller prendre un sauna dans un espace de non-droit, rien que pour faire baver les autorités!

Ne nous laissons pas leurrer. Ces bonnes gens sont animés par le loup qui montre patte blanche. Et ça, on ne peut s’en réjouir. À moins bien sûr de penser que c’est une bonne idée d’ouvrir la porte à Pinochet…

Daniel Arseneault

Moncton