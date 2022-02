La mort, ça existe

Lorsque j’avais 24 ans, mon frère qui avait 20 ans est mort dans un accident. Cet événement m’a changé et a changé toute ma vie. Ce n’est pas tant que nous étions proches. La mort est devenue une réalité.

Quelques années auparavant j’avais vu mourir un homme très âgé. Il était très affaibli et il s’est éteint comme une chandelle qui arrive au bout de sa cire. Cela n’était pas la mort, mais tout simplement la fin douce d’une vie qui arrivait à son terme.

La mort de mon frère, c’était mon premier contact avec la mort. J’avais déjà vu mourir un chat, mais là, un chat, ce n’était pas un jeune humain en pleine force et santé. Je vivais l’arrêt brutal de la vie d’un jeune. Ça, c’était vraiment la mort, concrète, pas une abstraction, un mot dont je savais la signification, mais je ne la connaissais pas par expérience ni avec les émotions qui rendent le concept vraiment réel.

Aujourd’hui, nous voyons les statistiques de mortalité reliées à la COVID-19. Je pense que pour beaucoup de gens, ces statistiques sont des abstractions, des numéros; ce ne sont pas nos parents, nos frères, nos sœurs, nos conjoints. Les personnes âgées, souvent parquées dans de gros édifices pour personnes âgées, sont pour beaucoup très loin de leur réalité.

Dans le monde réel, il y a des gens jeunes qui meurent ou qui vivent une maladie souffrante qui persiste et prend parfois des mois à disparaître… quand elle disparaît. La COVID longue ça existe et c’est épouvantable. Des statistiques montrent clairement que le vaccin protège, mais comme on pense que cela ne peut arriver, pourquoi se protéger, pourquoi protéger les autres s’ils ne peuvent devenir malades?

C’est la seule façon que j’arrive à comprendre ce que je vois comme la désinvolture des gens qui refusent la vaccination. J’aimerais bien qu’on m’explique ce que je ne comprends pas. Peut-être qu’avant la mort de mon frère, j’aurais pu prendre la maladie à la légère, la voir comme une abstraction, mais je ne sais pas.

Pour moi, ces dangers de la maladie sont réels et souvent sérieux. La mort, ça existe. La souffrance des gens qui meurent suffoqués dans les soins intensifs, c’est réel. Ce sont de vraies personnes, les personnes qui perdent leurs êtres chers aussi.

Daniel Beaudry

Moncton