Manifestation, rapport ou enquête

Il semble qu’il y ait une tendance ces dernières années. Je n’ai pu m’empêcher d’être interpellé par le rapport McLaughlin-Flinn sur l’avenir du bilinguisme et particulièrement sur l’immersion française dans le secteur anglophone. Étant moi-même enseignant d’immersion française depuis 10 ans, permettez-moi de partager ma vision des choses et être critique envers les deux supposément spécialistes de ce rapport.

Je vais m’attarder en premier lieu sur le recrutement du programme. Difficile de vendre un programme d’immersion française quand notre premier ministre a lui-même délaissé l’apprentissage du français et que la majorité de son cabinet ne peut pas s’exprimer dans la langue de Molière. Quand même difficile de vendre les bénéfices d’apprendre une deuxième langue.

Ensuite, le ministère vend le programme avec comme seul objectif de devenir bilingue. Permettez-moi de vous faire une analogie rapide sur cet objectif. Inscrivez-vous aux gyms pour perdre du poids. Après un mois, vous n’avez pas perdu de poids, est-ce que votre objectif n’est pas atteint? Probablement! Mais si on vous présentait votre inscription aux gyms comme ceci. Vous prendrez votre santé en main, perdrez du poids, réduirez votre risque de maladie, augmenterez votre masse musculaire et aurez plus d’énergie et j’en passe!

J’étais au sommet de l’éducation en automne 2019, je peux vous parler des nombreux avantages d’apprendre une deuxième langue, ces avantages présentés par de vrais spécialistes! En immersion, vous aurez la chance d’apprendre dans une autre langue, pourrez converser en français, votre enfant développera des compétences langagières, développera son cerveau et aura plus d’opportunités dans le futur. Les bénéfices sont nombreux d’apprendre une nouvelle langue. Les résultats scolaires européens sont supérieurs, pourquoi? Parce que les enfants sont exposés à 3, 4 ou 5 langues en même temps! Donc voilà pour le recrutement.

Le rapport McLaughlin-Finn critique le fait que les enfants ont besoin d’être placés dans des situations authentiques. Permettez-moi d’inviter ces deux spécialistes dans ma salle de classe ou dans une salle de classe du primaire. Les situations authentiques pleuvent dans nos classes. Projets, sorties scolaires, cours culinaires et j’en passe. Les enfants peuvent parler d’environnement, d’entreprises, d’actualité et d’enjeux sociaux, et cela en français! Si ce n’est pas authentique, je ne sais pas ce que c’est!

Finalement, le résultat et l’objectif du programme. Pendant longtemps le programme a été vu comme étant un programme pour la crème de la crème des élèves. Laissez-moi vous dire que les classes d’immersion sont maintenant remplies d’élèves avec des difficultés d’apprentissage et nous sommes sans ressources.

En quittant ma classe de 5e année, les élèves sont capables de très bien converser en français, car l’accent est mis sur l’oral. Puis vient le temps de l’intermédiaire et du secondaire. Les élèves ont besoin de crédit dans des cours spécialisés qui sont seulement offerts en anglais par manque de main-d’œuvre ou par la restriction des cours offerts. La pratique amène la perfection, les enfants n’ont pas de cours de français ou très peu au secondaire. Comment voulez-vous que leurs compétences continuent? Et là, le ministère teste les enfants en 12e année et conclut que l’immersion ne fonctionne pas! Testez les enfants chaque année, mettez des ressources en place et vous verrez que le primaire n’est pas le problème, mais bien le manque d’opportunité dans les niveaux plus élevés.

Une fois pour toute, demandez donc aux vrais spécialistes de faire lumière sur les vrais problèmes, ceux qui sont sur le terrain depuis des années, vous en trouverez des vraies solutions!

Charles Austin

Enseignant immersion française 5e année

Bathurst