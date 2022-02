Redresser nos assises

Ce fut muni d’un mandat clair que notre gouvernement a été élu: améliorer la santé financière de notre province pour que les futures générations puissent prospérer.

C’était un travail de grande ampleur. À l’époque, notre croissance démographique était faible, les investissements privés étaient limités et les dépenses gouvernementales étaient si excessives que les agences de notation mondiales remettaient en question la crédibilité du Nouveau-Brunswick. C’était en 2018.

Malgré les défis posés par une pandémie mondiale, notre gouvernement a maintenu le cap sur le redressement des assises. Dès le début, notre priorité a été d’instaurer une discipline financière. Le but est resté le même: veiller à ce que la province dispose de ressources suffisantes pour financer les coûts croissants des soins de santé et de l’éducation, tout en prenant soin de nos citoyens les plus vulnérables.

Nous nous sommes immédiatement attaqués aux cotisations, estimées injustes, de Travail sécuritaire NB qui empêchaient des employeurs de prendre de l’expansion. Cette année, les cotisations seront réduites davantage pour aider les entreprises à rester compétitives. Nous avons inversé la tendance à la baisse de la cote de crédit qui nuisait à notre réputation, et nous avons mis en place un plan de réduction de la dette. D’après les dernières perspectives financières dont nous avons pris connaissance cette semaine, la dette reculera à 13 milliards de dollars. Le coût du service de la dette devrait être inférieur de 16 millions de dollars à celui anticipé. Des paiements d’intérêts moins élevés se traduiront par une libération de fonds pour financer les services essentiels sur lesquels les citoyens du Nouveau-Brunswick comptent chaque jour.

Par ailleurs, nous avons mis en œuvre le plan d’approvisionnement NB d’abord pour donner à plus d’entreprises locales la possibilité d’obtenir des contrats gouvernementaux. Nous avons aussi protégé les petites entreprises d’une mesure fédérale qui aurait fait passer le taux d’imposition provincial des sociétés de 2,5% à 14%.

Notre gouvernement protège aussi les plus vulnérables en haussant le salaire minimum, passé du dernier rang au Canada au même niveau que celui des provinces voisines. Nous avons aussi apporté des améliorations à nos programmes d’aide sociale afin d’aider les clients à conserver plus d’argent pour prendre soin de leurs proches. Nous sommes en train de créer 5700 nouvelles places en garderie et, d’ici l’année prochaine, les frais des familles seront réduits de moitié pour s’établir en moyenne à 14$ par jour.

Aux premiers stades de la pandémie, nous avons accordé une aide sous forme de prêts, de paiements d’intérêt différé, de fonds d’urgence pour les travailleurs touchés et de suppléments salariaux pour les travailleurs essentiels et les garderies. Nous avons investi dans l’apprentissage en ligne des élèves et dans des programmes favorisant le tourisme comme le Programme d’incitation au voyage Explore NB.

Les mesures que nous prenons fonctionnent. Au cours de la dernière année, notre économie a affiché la deuxième plus forte croissance au pays du côté des exportations, des hausses à deux chiffres des ventes dans le secteur manufacturier et des transactions immobilières record. Des entreprises privées ont injecté plus de 2 milliards de dollars dans la construction d’immobilisations ainsi que dans la machinerie et l’équipement. La construction d’immeubles à logements multiples a fracassé un record en 2020, exploit que nous nous apprêtons à répéter en 2021! Il est impressionnant de constater que l’année dernière, notre province a connu son meilleur solde migratoire interprovincial en 45 ans, alors que l’immigration est en hausse. Moncton a été la dixième région métropolitaine de recensement à connaître la plus forte croissance au pays. Cette croissance est essentielle pour nous assurer de disposer des travailleurs requis pour les emplois et de pouvoir financer les services publics sans augmenter constamment les impôts. En 2019, nous nous sommes fixé pour objectif d’atteindre une population de 1 million de Néo-Brunswickois d’ici 2040, et nous approchons de la barre des 800 000.

Une province plus populeuse signifie plus de dépenses pour les entreprises locales et plus de recettes gouvernementales pour des services comme l’éducation et les soins de santé. Cela signifie aussi une plus grande flexibilité pour soutenir une nouvelle croissance, comme les 10 millions de $ que nous avons investis dans l’Institut McKenna afin d’attirer de nouveaux étudiants et de parfaire les compétences des résidents, les 20 millions de dollars pour construire un secteur de petits réacteurs modulaires et fournir des solutions énergétiques durables, et les 4,2 millions $ pour aider notre industrie de l’aquaculture à augmenter sa productivité.

Cette semaine, notre mise à jour financière a révélé un important excédent, dont la plus grande part résulte d’une hausse de l’impôt sur le revenu et des rentrées de TVH, un signe fort de la vigueur de notre économie. C’est l’argent du Nouveau-Brunswick. Habituellement, notre TVH devrait varier, en moyenne, de 57 millions $ par rapport au budget. Cette année, il s’agit d’un montant inégalé de 294 millions $. Dans l’ensemble, nos recettes ont été supérieures de 8%, soit 832 millions $, à celles prévues. C’est une augmentation sans précédent. Il s’agit d’une tendance à l’échelle du Canada, sous l’effet d’importants transferts fédéraux ponctuels, de mesures d’aide fédérales aux particuliers et aux entreprises et du rétablissement plus rapide que prévu des économies face à la pandémie. Plus de la moitié de l’amélioration des revenus connue cette année par rapport au budget est constituée de fonds uniques et non récurrents. Nous ne pouvons donc pas nous permettre d’être négligents. Lorsque l’aide fédérale ponctuelle cessera, nous devrons maintenir notre approche équilibrée, car nos coûts continueront d’augmenter.

Nous sommes en train de consulter les Néo-Brunswickois au sujet du prochain budget. Nous allons accorder la priorité aux investissements qui soutiennent l’économie, élargissent notre offre de logements, améliorent l’accès aux soins de santé et génèrent de meilleurs résultats, et renforcent la qualité de l’éducation. Alors que nous passons à cette nouvelle phase et que nous sortons de la COVID, nous avons l’intention de faire preuve de plus de détermination que jamais: nous sommes sur la bonne voie.

Ernie Steeves

Ministre des Finances et du Conseil du Trésor