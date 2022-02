Depuis six semaines, chaque mercredi soir, à Radio-Canada et à RDI, j’écoute attentivement la série documentaire Pas une de plus, qui nous présente les visages cachés de la violence subie par les femmes. Bien que nous concevons, vivre dans un monde évolué, le nombre de féminicides, de maltraitances faites à ces dernières au quotidien et de discriminations peint malheureusement, beaucoup trop tragiquement, la toile de nos vies.

Inutile de chercher le sens, car rien de tout cela n’en a. C’est tout simplement un sentiment de suffisance qui autorise ces individus à croire qu’ils peuvent se permettre des comportements sur des personnes qui deviendront leurs proies.

Pour continuer, je n’inventerai rien dans ce texte. Sinon, hélas!, de vous dire que le phénomène fait rage dans toutes les classes de la société, peu importe l’âge, le statut financier, l’état civil, l’éducation, et j’en passe.

Graduellement, les victimes sont éteintes à la suite de l’extorsion de leur dynamisme, de leur esprit créatif, de leur joie de vivre. Ils tentent de plus de leur enlever leur autorité parentale, en les dénigrant dans les divers aspects de leur être, leur retirant peu à peu le droit à la vie à laquelle elles aspiraient. Trop se plairont à dire que ces victimes pouvaient prévenir. Pas si simple! Face à une pareille scène, le meilleur choix ne peut se faire qu’avec ce que l’agresseur veut bien présenter de sa façade.

Le jour, la nuit, dans certains quartiers, pour s’amuser, on va même jusqu’à s’attrouper. Pour effrayer les femmes jeunes ou plus âgées qu’ils pensent habiter seules, ils prennent plaisir à les bafouer, à saccager leur propriété ou à les intimider pour mieux les abaisser, pour davantage les contrôler.

Et, dire que tout cela se passe parfois, sous les yeux d’individus silencieux! Dans un tel contexte, les persécutées sont de plus en plus isolées et en viennent trop souvent à perdre toute expectative que la vie change. Il est à noter que tous ces épisodes de violence se présentent progressivement, habilement et subtilement.

Pour conclure, je ne demeure pas à l’abri de cette réalité et désire m’empresser de remercier les intervenantes qui travaillent dans les centres d’aide aux victimes. Je pense ici, plus particulièrement, à celles de l’Accueil Sainte-Famille, de Tracadie. Toute une éducation y a lieu. Plusieurs femmes peuvent ainsi continuer à aspirer à vivre, reprendre leur autonomie pour retrouver l’espoir. Quelque chose reste donc à protéger, à conserver. Maintenant!

Danielle Losier

Tracadie