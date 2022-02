Trop de bureaucratie

La population de Dalhousie et du Restigouche Est a toutes les raisons de se mobiliser pour exiger la réouverture de la clinique sans rendez-vous du Centre de santé communautaire Saint-Joseph fermée depuis le 31 janvier dernier.

Depuis 2015, le réseau de santé Vitalité a régulièrement fermé temporairement des services de soins de santé sous le prétexte d’une pénurie de personnel. Trop souvent, ces fermetures temporaires sont devenues permanentes ou se sont terminées par le transfert de ces services dans une autre institution.

Il n’est donc pas surprenant qu’Égalité Santé en français, comme les élus municipaux, réclament la décentralisation du recrutement de personnel. D’ailleurs, lors de la consultation de la ministre en avril et mai 2021, la population a clairement dit qu’elle voulait le retour des directions locales d’hôpitaux pour gérer l’institution locale et voir au recrutement du personnel avec les communautés.

Au lieu d’écouter la population, le réseau, avec la complicité du ministère, a créé le poste de direction des activités hospitalières pour quatre hôpitaux. Ces personnes n’ont aucune autorité pour régler des situations puisqu’elles relèvent de plusieurs vice-présidences et surtout n’ont aucun budget. Tout ce qui a été instauré, c’est un autre étage de bureaucratie.

L’ancien maire de Dalhousie a tout à fait raison de dire qu’il ne peut pas parler comme membre du Conseil d’administration de Vitalité, mais qu’il peut le faire comme citoyen. Ce qui est terrible à dire, c’est qu’il ne pourra pas le faire non plus comme membre du Conseil d’administration de Vitalité. Le réseau passe plus de temps à faire taire les membres du Conseil qui osent questionner ou ont une opinion contraire qu’à prendre des décisions dans l’intérêt de la population.

Le Code de conduite affirme clairement que le seul intérêt dont doivent tenir compte les membres du Conseil d’administration est l’intérêt du réseau et non celui de la population!

Jacques Verge

Dieppe