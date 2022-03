Culture en danger

À la suite de la guerre en Ukraine, imposer des sanctions économiques à la Russie est un choix qui peut se défendre, encore qu’il s’agisse là d’une arme à double tranchant pouvant se retourner contre ceux qui l’utilisent, et qui aura un impact non négligeable sur des économies nationales déjà considérablement affaiblies par la crise sanitaire.

Je ne prétends pas discuter le caractère opportun de ces sanctions, somme toute préférable à une escalade de la violence qui ferait disparaître la planète sous un énorme champignon, et ce bien que nous en subirons fatalement le ressac en matière de qualité de vie au quotidien.

En revanche, les appels au boycottage de «tout ce qui est russe», et l’évidente «chasse aux sorcières» déjà engagée vis-à-vis de sa communauté artistique et culturelle sont pires qu’un non-sens: c’est un crime contre la raison quand, emporté par les passions du moment et l’émotion qu’elles suscitent, on s’affranchit de toute lucidité objective. Ainsi, bannir des artistes, vivants ou morts, au motif qu’ils sont de nationalité russe, est fondamentalement absurde. Cela relève même d’un comportement schizophrène quand, dans le même temps, on prétend soutenir les Russes qui, de Saint-Pétersbourg à Moscou, prennent position, souvent au péril de leur liberté voire de leur vie, contre le régime de Vladimir Poutine.

Même aux grandes heures de la Guerre froide, les Chœurs de l’Armée rouge n’ont pas été censurés et pouvaient se produire partout dans le monde. Sachons raison garder et nous laissons donc pas aveugler parce que le maître du Kremlin ne correspond pas aux idéaux du monde occidental: il n’est que l’actuelle figure de proue de la Russie, mais ne l’incarne pas. Brûler un livre ou une partition musicale, de même que décrocher un tableau sont des expédients méprisables quand il s’agit de manifester le rejet de la politique d’un homme et de son gouvernement qui ne sont pas éternels et ne représentent qu’eux-mêmes.

A contrario, les œuvres de Fiodor Dostoïevski, Piotr Illitch Tchaïkovski et Léon Tolstoï, pour ne citer que ces trois-là, ne sont pas uniquement russes: elles appartiennent au patrimoine culturel mondial de l’humanité. Lorsque nous condamnons des artistes en raison de leur origine, c’est nous-mêmes que nous condamnons à plus ou moins brève échéance.

Damien Dauphin

Moncton