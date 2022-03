Baie-Jolie, N.-B.

Il semble que le concours pour trouver un nom pour la nouvelle municipalité englobant Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte et près d’une dizaine de districts de service locaux est maintenant lancé.

Maxime Lejeune nous a proposé le nom de Cité-Chaleur alors que Luc Desjardins nous a proposé le nom tout aussi intéressant de Belle-Baie.

Comme il n’y a jamais deux sans trois, le nom Baie-Jolie serait peut-être intéressant.

Nous connaissons le nom des municipalités de St-Jean-Port-Joli et Mont-Joli ainsi que le nom Bois-Joli, alors pourquoi pas la municipalité de Baie-Jolie.

Les noms Belle Baie et Baie Jolie sont de nos jours utilisés comme noms d’entreprise; Les produits Belle Baie Ltée à Caraquet et Soudure Baie Jolie Inc. à Trois-Rivières, Qc. Rien n’empêche qu’ils soient utilisés pour le nom d’une municipalité.

Nous avons encore quelques mois devant nous pour proposer des noms qui pourraient s’avérer tout aussi intéressants.

Donc, laissons aller nos imaginations!

Bon succès à notre nouvelle municipalité, quel que soit le nom (français) qu’on lui donnera!

François Boudreau

Beresford