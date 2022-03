Et le français?

Chaque année, en mars, le gouvernement canadien nous rappelle la chance que nous avons d’appartenir à la grande famille de la Francophonie mondiale et canadienne.

Consciente des identités, j’ai été attirée par l’article (p. 2, jeudi 3 mars) sur le Groupe Savoie et son geste de solidarité envers ses employés ukrainiens. L’article ne précise pas que dans l’entreprise des Savoie où travaillent des immigrants issus d’une douzaine de nationalités, la langue de travail est l’anglais. On le sait, même si les propriétaires sont francophones dans une ville entièrement francophone, on parle anglais, il faut se comprendre… Ainsi va le petit train de la vie économique de notre province et de notre pays où le français se tient toujours trop timidement dans le wagon de queue!

La photo encadrée par l’article montre la douzaine d’Ukrainiens qui lève bien haut son affiche anglaise… En guise de solidarité envers la population de Saint-Quentin, le groupe aurait pu se faire aider et afficher «Non à la guerre en Ukraine» et «Prions pour l’Ukraine».

Le geste aurait aussi constitué pour ces personnes un bon exercice d’apprentissage de quelques mots de notre langue. Après tout, elles cherchent sûrement à s’intégrer à la vie locale. Par ailleurs, au sujet du français, j’ai découvert ces derniers jours que l’Ukraine, depuis 2006, est membre observateur de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)… Ah?

Un jour nos municipalités publieront peut-être un long article sur les moyens qu’ils mettent en œuvre, avec les organismes d’accueil, afin de promouvoir le français auprès des immigrants. Faire connaître notre langue à des non-initiés suppose un effort concerté de la part de toute la population. À l’heure où on accueille de plus en plus d’immigrants, a-t-on encore même le désir d’imposer le français? Ou préfère-t-on se laisser noyer dans le «globish», ce «mudworld» de langue anglaise abâtardie à la grammaire plus que simplifiée, et qui se limite à 1500 mots?

En cette 27e année de célébrations de la Francophonie canadienne, l’invitation est lancée à toutes nos municipalités de participer au «défi de la solidarité envers notre langue française»!

Adrienne Deveau

Bathurst