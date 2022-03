La Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, projet de loi C-13, a été déposée en première lecture mardi dernier. Certains pourraient y voir des connotations sinistres, vous savez, le nombre 13. Quoi qu’il en soit, les analystes en disent beaucoup de bien et si tant est que je puisse en juger, la Loi sur les langues officielles sera plus exigeante, ce qui est très bien. Il y a cependant un aspect sur lequel on pourrait insister: la traduction.

Le bilinguisme au Canada est en grande partie affaire de traduction et l’exécution d’une loi comme la Loi sur les langues officielles lui est grandement redevable. Vu le lien certain qui existe entre langues officielles et traduction, je me dis qu’il devrait enfin en être fait mention dans la Loi. Pourquoi ne pas profiter justement de la révision de la Loi?

Il y a dix attendus très pertinents dans le préambule de la Loi, dix attendus qui exposent clairement l’idéal que poursuit le gouvernement du Canada en matière de langues officielles; pourrait-il s’en trouver un onzième, pour affirmer l’engagement du gouvernement à l’endroit d’une langue de qualité dans ses traductions destinées au public qui, est-il besoin de le préciser, est en très grande partie un public de langue française?

On pourrait objecter que le gouvernement ne peut surveiller toute l’information qui s’en va au public. C’est vrai. On peut cependant lui demander de prendre un engagement qui aurait valeur incitative, dont pourrait s’inspirer quiconque travaille à assurer des communications par la traduction.

De plus en plus, on voit des communications venant de sources officielles dont la traduction laisse à désirer. Déjà, nous subissons les traductions de publicités, d’avis, etc. qui viennent de sources qui, si elles sont au fait de la nécessité de communiquer en français au Canada, le font sans aucun respect pour la qualité de la langue. J’en veux pour preuve les «beurre nourri à l’herbe» et «sel pour utiliser» qui sont de véritables hontes. Avec de telles horreurs, comment ne pas déplorer tout le mépris qui est porté à l’endroit de celles et ceux qui les lisent et qui doivent s’en contenter. Ce n’est sans doute pas le point de vue qui était à l’origine de l’instauration du bilinguisme.

S’il est vrai qu’une loi n’arrange pas tout, elle peut renfermer des incitations qui contribuent à éveiller les consciences. Le préambule de la Loi pourrait s’y prêter avantageusement. Ne s’y trouve-t-il pas déjà un attendu concernant les garanties quant au droit du public à l’emploi de l’anglais ou du français pour communiquer avec des institutions du Parlement et du gouvernement ou pour en recevoir les services? Un attendu par lequel le gouvernement reconnaîtrait que l’affirmation de ce droit et l’application du bilinguisme en général qui est promu dans la Loi passent par une traduction de qualité ne ferait qu’illustrer la volonté d’accorder à la langue française l’attention qu’elle mérite dans le contexte de la Loi sur les langues officielles.

Alain Otis

Dieppe