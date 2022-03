Pour une participation complète

Nous apprenons depuis quelques semaines que la structure des fusions de la gouvernance locale est presque complétée; les villes et les cités ne sont presque pas affectées telles que prévues, les DSL et petites municipalités essaient de se trouver une niche administrative acceptable au sein de cette réforme. Certaines décisions ministérielles n’ont pas été expliquées et demeurent toujours inexplicables sans que cela ne soulève beaucoup d’indignations auprès de certains leaders municipaux qui prêchent toujours la solidarité , la collaboration et la transparence.

La semaine dernière, l’Acadie Nouvelle publiait que dans la région du Madawaska, la CSR 1 et certaines municipalités-unités avançaient à plein régime, devançant les échéanciers prévus afin d’ être au-dessus de l’agenda lorsque les autres étapes de la gouvernance seront entamées. Tout le monde mérite des félicitations pour ses efforts de concertation afin d’assurer une bonne compréhension des responsabilités que chaque unité aura à assumer et comment et quel rôle la CSR sera appelée à jouer au niveau régional?

À titre de représentants d’un DSL qui formera le prochain district rural du Madawaska, nous espérons que les discussions et décisions qui sont prises ne viendront pas affecter la gouvernance de nos DSL du district rural, sans notre participation. Nous savons pertinemment que la première phase de la gouvernance, les fusions étaient l’une des étapes les plus faciles. Les phases de la collaboration régionale, de l’aménagement du territoire et de la fiscalité suivront selon le plan établi. Les discussions et décisions qui ont lieu actuellement ne devraient pas influencer les prochaines étapes de la gouvernance.

Nous ne sommes pas contre la réforme de la gouvernance locale même si elle est imposée. À ce que je sache, aucun de nos DSL n’a demandé la réforme actuelle. Cependant, nous voulons y participer pleinement tel que promis par cette réforme qui voulait effacer notre soi-disant déficit démocratique.

Nous avons tous et toutes été élus selon la loi actuelle sur les municipalités et nous demandons que nos citoyens participent pleinement au processus qui les concernent. Sinon, cette réforme sera précisément ce que les citoyens des DSL craignaient dès le début: grossir les assiettes fiscales de certaines municipalités et réduire la participation démocratique des citoyens dans les prises de décisions qui peuvent affecter les citoyens de leur DSL.

Gérald H Clavette

DSL de Rivière-Verte