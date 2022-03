De tout coeur avec nos travailleurs ukrainiens

Le 7 mars dernier, sous la rubrique «Mon opinion» de l’Acadie Nouvelle, un commentaire fut publié au sujet des travailleurs ukrainiens travaillant au Groupe Savoie.

Nous sommes de tout cœur avec nos travailleurs et partageons leur inquiétude et leur désarroi envers ce qui se déroule présentement dans leur pays d’origine. Nous sommes fiers qu’ils aient choisi la région du Restigouche et le village de Saint-Quentin comme terre d’accueil. Au Groupe Savoie, nos activités opérationnelles se sont toujours déroulées majoritairement en français. Pour la plupart de nos travailleurs étrangers, nous sommes au centre d’un nouveau départ autant au niveau de leur vie professionnelle que familiale. Le fait qu’ils choisissent de s’installer à Saint-Quentin et de travailler pour le Groupe Savoie enrichit la culture de toute la communauté.

La venue des travailleurs étrangers a permis de combler en partie le manque de main-d’œuvre criant dans la région. Grâce à cette main-d’œuvre, le Groupe Savoie est en mesure de continuer à se développer et à prospérer dans la région.

Dans ce commentaire, on laisse entendre que la langue d’usage de travail dans nos usines est l’anglais. Une clarification s’impose. Nous sommes fiers de nos racines acadiennes et nous sommes fiers d’exploiter notre entreprise en français. Afin d’assurer la sécurité de nos travailleurs et étant donné que la majorité de ces travailleurs étrangers possèdent l’anglais comme langue seconde, nous avons su adapter nos procédures afin de faciliter leur intégration et de maintenir un environnement sécuritaire pour tous.

L’apprentissage d’une troisième langue passe souvent par l’adoption d’une nouvelle culture et même si nous encourageons la pratique du français, nous respectons leur décision de s’exprimer dans la langue de leur choix. De plus, il est regrettable de constater qu’une crise humanitaire de cette envergure puisse servir de prétexte pour exprimer une opinion sur le choix de la langue utilisée par ce groupe de manifestants pour dénoncer cette guerre et sensibiliser leurs concitoyens à ce que subissent les membres de leur famille en Ukraine.

Jean-Claude Savoie

Propriétaire du Groupe Savoie Inc

Saint-Quentin