Dans un article de l’Acadie Nouvelle du 28 février, la directrice de la Régie Santé, Madame Desrosiers, mentionne qu’en l’an 2000 Lamèque a fait un bon choix en choisissant de devenir un Centre de santé communautaire plutôt que de garder son statut d’hôpital. Leur a-t-on donné le choix? Ou leur a-t-on imposé une décision prise d’en haut?

Lorsqu’elle parle d’un Centre de santé communautaire, elle exclut le mot «Hôpital» dans son discours, ce qui veut dire «pas de service d’urgences, pas de lits d’hospitalisation»! Il faudrait se rendre à l’extérieur pour avoir ces services. Elle semble insinuer que Caraquet aurait pu faire le même choix lorsqu’on a voulu fermer l’hôpital en 2005.

Au contraire, je crois que la population de Caraquet et ses environs a fait le bon choix. Nous avons catégoriquement refusé que l’on ferme notre hôpital. Nous avons préservé nos services essentiels: lits d’hospitalisation, urgence 24 heures, laboratoires et bien d’autres services que l’on retrouve normalement au sein d’un hôpital au service d’une population en région rurale.

Pour ajouter à nos acquis, il est néanmoins possible de développer un centre de santé communautaire dans un secteur libre de l’hôpital. Nous trouvons que c’est une bonne idée. L’un n’empêche pas l’autre. En conservant les deux facettes, l’hôpital pourra développer tout le secteur de la médecine préventive, un concept qui se répand de plus en plus comme étant essentiel à la bonne forme des citoyens. Nous pourrons alors offrir un milieu de santé gagnant.

En favorisant la décentralisation, nous valorisons notre désir d’être autonomes et créatifs dans la façon de gérer nos institutions médicales et hospitalières. C’est pourquoi l’on demande depuis plusieurs années de réinstaller le poste de directeur dans notre hôpital. C’est de cette façon que nous pourrons offrir un milieu confortable et attrayant pour les travailleurs de la santé!

Fiers de notre région, nous voulons exalter la diversité dans toute sa richesse. C’est à l’année que nous célébrons notre territoire unique en bord de mer. C’est ce qui fait que les gens grouillent de vie et sont heureux de vivre à Caraquet… en bonne santé!

Louise Blanchard

Caraquet