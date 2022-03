La COVID-19 demeure un sujet de préoccupation pour les infirmières

Nous venons de franchir le deuxième anniversaire de la déclaration de pandémie mondiale et le personnel infirmier s’efforce toujours de fournir les meilleurs soins possible dans ces circonstances.

Ces deux dernières années ont été difficiles pour tout le monde. Nous avons tous dû nous adapter à de nouvelles façons de vivre et beaucoup d’entre nous ont fait le deuil du «bon vieux temps». La levée des restrictions liées à la COVID-19, le 14 mars, a fait naître chez certains l’espoir de jours meilleurs, mais pour d’autres, notamment les infirmières et infirmiers, elle s’avère inquiétante et effrayante.

Pour les infirmières du Nouveau-Brunswick, le dépistage rapide hebdomadaire de la COVID-19, l’isolement et le port d’EPI ne vont pas soudainement devenir des choses du passé. Le virus n’a pas été éradiqué; il est encore bien réel. Le personnel infirmier continuera à suivre les directives de prévention des infections sur son lieu de travail, car des milliers de nouveaux cas sont encore signalés chaque semaine.

Malgré tous leurs efforts, des infirmières contractent encore le virus et doivent s’isoler. Sans compter que la pandémie a également affecté la santé mentale et le bien-être des infirmières et infirmiers, ce qui continue de mettre à rude épreuve notre système de soins de santé déjà à court de personnel.

Les membres du personnel infirmier et de nombreuses autres personnes qui ont contracté la COVID-19 souffrent encore des séquelles. Si certains ont déclaré que les symptômes étaient comparables à ceux d’un simple rhume, d’autres ont souffert, et continuent de souffrir, énormément. Pour certains, la guérison a pris des semaines, que ce soit à la maison ou à l’hôpital, et beaucoup d’autres souffrent encore, des mois après s’être «théoriquement rétablis», affirmant que des symptômes comme l’épuisement et l’essoufflement sont des problèmes débilitants permanents. Nous ne pouvons pas non plus oublier que plus de 300 personnes de notre province ont perdu la vie à cause du coronavirus, directement ou indirectement.

S’il est évident que la COVID-19 et ses restrictions ont radicalement changé nos vies, et que de nombreuses personnes attendent avec impatience la levée de ces restrictions et le retour à la «normal», la réalité est que la COVID-19 infecte et affecte encore de nombreuses personnes dans notre province.

Par conséquent, même si le gouvernement n’appliquera plus les restrictions pour le grand public, cela ne signifie pas que les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises doivent abandonner les règles de santé publique qui nous ont permis de nous maintenir à flot au cours des deux dernières années. Se laver et se désinfecter fréquemment les mains sont deux bonnes pratiques à poursuivre. La distanciation physique, le port du masque et la limitation des contacts à l’intérieur se sont également avérés efficaces.

Nous devons toutes et tous agir avec prudence, car nous sommes toujours sous la menace de la COVID-19.

Alors que la levée des restrictions est devenue une réalité, je vous demande de tenir compte des recommandations des personnes qui ont été au cœur de cette pandémie et qui ont fait de leur mieux pour préserver notre fragile, mais combien précieux, système de santé.

Les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés, les infirmières et infirmiers immatriculés, les infirmières et infirmiers praticiens et les autres professionnels de la santé ont fait et continueront de faire de leur mieux pour assurer votre sécurité – ferez-vous de même en retour?

Paula Doucet

Présidente du SIINB