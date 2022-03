Le déclin du bloc occidental?

En déclenchant la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a contesté la suprématie du bloc occidental en matière militaire et réaffirmé la puissance de la Russie dans le monde. Ce casus belli sonne le glas de la vision unipolaire qui a dominé la fin du XXe siècle et la première décennie du XXIe siècle dans les relations internationales.

Les travaux réalisés par la commission de la Défense nationale et des Forces armées de l’Assemblée nationale française confirment que la redistribution de la puissance économique et militaire se poursuivra dans les prochaines années, suscitant des tensions et de l’instabilité montrent clairement que monde n’est plus unipolaire dominé par le bloc occidental (Livre blanc, 2013).

Si l’Allemagne avait pris l’initiative de la Seconde Guerre mondiale en 1939, basculant l’Europe dans un conflit majeur, en 2022, c’est la Russie qui, 83 ans après l’invasion de la Pologne, a déclenché les hostilités sur le vieux continent. Poutine, le Néron des temps modernes, a donné l’ordre à l’armée russe d’envahir l’Ukraine, le 24 février dernier, un État voisin avec lequel il entretient des rapports conflictuels depuis la demande d’adhésion de Kiev à l’Alliance atlantique, en 2008. Ce conflit armé met fin à la paix européenne depuis 1945 si l’on fait omission des guerres de Yougoslavie. Quels sont les enjeux de la guerre russo-ukrainienne? Que veut Vladimir Poutine? Qu’espère-t-il gagner de cette opération militaire?

La reconstitution de l’URSS?

La poussée de Moscou vers l’Ukraine s’inscrit dans une volonté de reconstituer l’URSS émiettée en 1991 laissant Poutine nostalgique. Cet État pivot est un symbole très fort. Il est le berceau de la Russie. Le locataire du Kremlin est trop sensible au passé de son pays pour laisser Kiev basculer dans le camp des Occidentaux. Jean-Sylvestre Mongrenier abonde dans le même sens et soutient que: «le conflit en Ukraine symbolise désormais la volonté (de Poutine) de reprendre le contrôle de l’ex-URSS».

Dans cette même perspective, Poutine renforce sa corporation en Asie centrale. Il s’agit d’une autre zone pivot au cœur du gigantesque continent eurasiatique, fondamentale pour la perception de la Russie comme une grande puissance globale. Pour reprendre la formule de Mackider, celui qui domine l’Asie centrale contrôle le cœur du continent eurasiatique. C’est en ce sens que fut fondée, en 2002, l’Organisation du traité de sécurité collective et en 2014, l’Union économique eurasiatique. Ces structures regroupent des anciennes Républiques de l’URSS telles que la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizistan.

La géoéconomie?

L’enjeu politique et sécuritaire n’est pas le seul problème entre les deux États voisins. Il y en a d’autres. En géopolitique, les États se battent pour trois raisons fondamentales: l’espace, l’idéologie et les ressources. La possession et le contrôle des ressources naturelles, ainsi que leur accès, constituent toujours un des attributs de la puissance; par conséquent, tous les empires, tous les États dominants ont cherché, cherchent ou chercheront à s’en assurer, tandis que leurs ennemis ont tenté, tentent ou tenteront de les en priver. Quant aux plus faibles, ils tentèrent, tentent et tenteront d’échapper aux convoitises et d’accéder au minimum nécessaire à leur survie et au fonctionnement de leurs activités. (Diploweb, 7 juin 2015)

Avec un PIB de 1703 milliards de dollars, la Russie se trouve en 12e position derrière le Brésil (FMI). Elle ne représente pas un poids lourd dans la balance des puissances économiques. En ce sens, l’annexion de l’Ukraine, une puissance agricole incontestable, lui permettra de se fortifier économiquement. Car, si Poutine a gagné le pari de la modernisation de l’armée russe, le pays reste par contre à se faire une santé économique.

La remise en question de l’ordre mondial?

Même si les États-Unis restent assez timides face à la guerre en Ukraine, l’on ne doit pas minimiser l’ampleur que pourrait prendre ce conflit. Elle peut mettre en péril l’équilibre mondial sinon déboucher sur un conflit majeur. Il suffit d’un quelconque scénario concocté par l’un des acteurs pour entraîner d’autres pays dans le sillage des deux protagonistes.

En 1939, les nazis se servent d’un prétexte pour envahir la Pologne. L’incident était banal, mais gros de conséquences. Le sabotage d’un émetteur de radio en Allemagne entraînera plus de 60 millions de morts et des dégâts matériels considérables.

Les puissances occidentales augmentent leurs effectifs militaires dans les pays voisins membres de l’OTAN comme la Pologne, la Roumanie, acheminent des armes et des munitions en Ukraine et envoient des mercenaires étrangers lutter à côté de Volodímir Zelenski.

Par ailleurs, un embryon d’alliance se forme autour de Moscou. Des États (Venezuela, Corée du Nord, Syrie, Iran, etc.) contestant la démocratie occidentale et la suprématie américaine dans le monde se rangent derrière Poutine. Washington met son poids dans la balance pour briser cette alliance afin d’isoler la Russie sur le plan international.

La délégation américaine au Venezuela, le 5 mars dernier, a cherché à rallier ce géant pétrolier dans le camp des Occidentaux. La Troisième Guerre mondiale est-elle en cours, sinon avance-t-on vers la fin de l’hégémonie occidentale?

Bleck D. Desroses

Professeur d’histoire et de géopolitique

Université américaine des sciences modernes

Port-au-Prince, Haïti