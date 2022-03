La nécessité d’une action climatique urgente

M. Paul Mazerolle, président de l’UNB, nous sommes au milieu d’une crise climatique. Les preuves scientifiques ont toujours montré que l’influence humaine, principalement par les émissions de CO2, a réchauffé la terre d’une manière sans précédent. Les sonnettes d’alarme sont assourdissantes et les preuves sont irréfutables.

Compte tenu du rythme actuel auquel le monde rejette des émissions de carbone, l’humanité devrait dépasser largement les limites climatiques définies par l’Accord de Paris. En conséquence, les changements climatiques que nous avons déjà observés continueront de s’accélérer, augmentant l’intensité et la fréquence des catastrophes naturelles, faisant monter le niveau des mers, tuant des écosystèmes et des espèces entières, et provoquant de nombreux autres impacts extrêmes.

En tant que premier établissement postsecondaire du Nouveau-Brunswick à mettre en œuvre un plan d’action sur le changement climatique, l’UNB a démontré qu’elle était capable d’être un leader en matière de climat. L’université a déjà fait preuve d’un engagement envers l’atténuation dans les domaines de l’énergie et de l’infrastructure, du transport, de la gestion des déchets, des terrains durables, de l’éducation et de la programmation. En tant que leader intellectuel de la communauté et centre de recherche de premier ordre, l’UNB est le cadre idéal pour mettre en œuvre des solutions au changement climatique. À ce titre, nous demandons à l’Université du Nouveau-Brunswick de s’engager à se défaire complètement des combustibles fossiles.

Partout au Canada et dans le monde, de nombreuses universités répondent à l’appel en faveur d’une action climatique accélérée. En reconnaissance de leur rôle financier dans la destruction du climat, les universités s’engagent à se défaire complètement des combustibles fossiles. Ces universités retirent leurs fonds des industries des combustibles fossiles et les affectent plutôt à des investissements durables. Au Canada, les universités qui ont pris un engagement de désinvestissement sont les suivantes: l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université de Toronto, l’Université de Waterloo, l’Université Laval, l’Université du Québec à Montréal, l’Université Simon Fraser, l’Université de Victoria, l’Université Lakehead, l’Université Concordia et l’Université de Guelph.

L’Université du Nouveau-Brunswick est un chef de file en matière de recherche, d’innovation et d’entrepreneuriat. Pour une institution dont la vision autoproclamée est de devenir une «université d’influence grâce à l’excellence et à l’innovation dans la recherche et l’enseignement afin de permettre un changement social positif dans nos communautés [3]», il est temps d’agir.

Le désinvestissement des combustibles fossiles est la preuve d’une véritable durabilité. L’une des valeurs fondamentales de l’UNB est la durabilité financière et environnementale. Pourtant, au 31 décembre 2020, 6,3 millions $ du fonds d’investissement à long terme de l’UNB étaient investis dans les 200 plus grandes entreprises de charbon, de gaz et de pétrole. Investir dans une industrie qui accélère activement la crise climatique n’est ni financièrement ni écologiquement durable.

Pour garantir le respect des accords internationaux, 42% du pétrole, 47% du méthane fossile et 88% des réserves de charbon ne doivent pas être brûlés. Cela remet en question le potentiel de ce carbone à créer des actifs échoués et à détruire une valeur importante pour les actionnaires. Les faits montrent que les combustibles fossiles deviennent un mauvais choix d’investissement à long terme. En fait, deux grandes sociétés de gestion financière, BlackRock et Meketa, ont conclu séparément que les fonds d’investissement n’ont pas subi les effets négatifs du désinvestissement des combustibles fossiles et qu’ils ont même connu une légère amélioration de leur rendement. Ces rapports ont également établi que les actions liées aux combustibles fossiles ont affiché des performances nettement inférieures à celles des autres actions au cours des cinq dernières années.

En prenant en considération les impacts financiers, éthiques et environnementaux des investissements de l’université sur la communauté, nous demandons à l’Université du Nouveau-Brunswick de cesser immédiatement tout nouvel investissement dans l’industrie des combustibles fossiles, de céder tous ses avoirs, directs et indirects, dans l’industrie des combustibles fossiles d’ici 2025 et de rechercher et exclure les investissements dans les combustibles fossiles de tous les futurs portefeuilles d’investissement de l’UNB.

La devise de l’UNB est Sapere Aude; «Oser être sage», un sentiment qui appelle l’UNB à être courageuse, à embrasser un monde stressé par des changements rapides et accélérés avec le courage et les connaissances nécessaires pour voir les possibilités d’un avenir plus équitable et durable, plutôt que les seuls défis auxquels nous sommes confrontés. L’Université du Nouveau-Brunswick doit répondre à cet appel par des actions concrètes. Nous vous demandons de faire un saut vers la durabilité dans un monde stressé par une crise climatique et de reconnaître le désinvestissement des combustibles fossiles comme une opportunité à la fois financière et environnementale.

Notre avenir est en jeu, et nous, la communauté étudiante de l’UNB, vous demandons d’agir.

UNB Student Union et Fossil Free UNB

Fredericton