Est-il possible de contrer les dirigeants politiques dangereux?

Il n’est pas facile de neutraliser les sombres desseins des dirigeants politiques aux prises avec certaines formes d’aliénation mentale. Nous pensons à Hitler, maître des pires barbaries, mais passons. Qu’il suffise de poser le regard sur ceux auxquels plusieurs sociétés ont été confrontées au cours des dernières décennies. Les codes de déontologie médicale et psychologique interdisent de formuler des diagnostics sur la santé mentale d’une personne sans son consentement et sans la rencontrer en personne. Qu’il soit cependant permis d’exposer certaines des caractéristiques comportementales et mentales de ceux-là qui, s’étant hissé dans les hautes sphères du pouvoir, s’en servent pour étendre leur domination.

Ils sont imbus d’eux-mêmes: impulsifs et obsédés par des idées de grandeur ou de persécution; bien qu’ils ne le laissent pas paraître, ils sont gravement perturbés par la moindre contrariété; ils s’acharnent aujourd’hui encore au moyen d’étranges subterfuges à nier la réalité; ils ne peuvent supporter la moindre menace à leur hégémonie ainsi qu’à leur identité personnelle. Ils n’ont pas de pudeur à éliminer par divers moyens immoraux leurs adversaires. Ils n’hésiteront pas à renverser des gouvernements élus démocratiquement. Ils seront confortés par la destruction des infrastructures nationales ainsi que par l’élimination brutale des opposants ainsi que des innocentes victimes civiles. Ils ne se soucient pas du fait que leur stratégie militaire puisse menacer la paix mondiale. La psychopathologie dont sont atteintes la plupart de ces personnes induit des comportements dangereux. Sans être exhaustif, on peut évoquer ici certains troubles de la personnalité tels que la paranoïa; le narcissisme; la psychopathie et autres malaises psychiques.

Comment soustraire ces aliénés à l’exercice du pouvoir? Nous savons que dans les démocraties, les prétendants à des fonctions électives importantes doivent montrer patte blanche. Ils ne doivent pas posséder de dossier criminel ou d’insolvabilité financière. Dans certains états un bilan favorable de santé physique est nécessaire. Qu’en est-il de la santé mentale? Paradoxalement, ce n’est qu’une fois bien installés au pouvoir et menaçant la paix qu’on se préoccupe de leur état psychique. Il doit bien y avoir des moyens éprouvés d’évaluer la stabilité mentale d’un aspirant à la fonction élective avant que sa candidature ne soit retenue. Il est urgent qu’une formule soit mise de l’avant afin de restreindre l’accès des instables à l’exercice du pouvoir. Et cela devrait passer par un examen mental complet. Une telle suggestion peut sembler saugrenue à certains. C’est pourtant ce qu’impose la NASA aux aspirants astronautes qui s’entraînent à assumer des fonctions périlleuses.

Y a-t-il plus périlleux que les lourdes responsabilités morales que doivent assumer les hauts dirigeants politiques? Il est de toute première importance d’intensifier les efforts en recherche dans plusieurs champs de spécialisation au sujet de l’équilibre mental. Il faut souhaiter qu’un jour viendra alors que les superpuissances pourront résoudre leurs différends sans qu’à chaque fois la paix mondiale soit mise à mal.

Clément Loubert

Moncton