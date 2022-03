Permettez-moi, en tant qu’actionnaire de l’équipe des Rapids de Grand-Sault de la Ligue Junior des Maritimes (LJM), d’exprimer ma plus profonde déception face au refus de modifier le format des séries éliminatoires de la présente saison.

Pour mettre les choses en contexte, le format des séries éliminatoires de la LJM prévoit la participation des quatre premières équipes au classement de chacune des deux divisions, soit Nord et Sud. Chaque division comporte six équipes, donc deux équipes de chaque division n’accèdent pas aux séries de fin de saison. La saison dernière la LJM avait prévu une modification à ce format permettant ainsi une participation de toutes les équipes aux séries parce que la pandémie avait forcé l’annulation de plusieurs matchs et il n’était pas équitable d’éliminer des équipes quand tous les matchs ne pouvaient être joués tel que prévus. On connaît la suite, plusieurs équipes n’ont pu terminer la saison à cause des restrictions sanitaires. Donc les séries ont fini en queue de poisson…

Ramenons-nous maintenant à la présente saison 2021-2022. En août dernier, les gouverneurs de la LJM ont statué que le format des séries éliminatoires sera le format usuel tel que prévu aux règlements, soit quatre équipes de chaque division avec un calendrier régulier de 52 parties par équipe. Notons aussi, qu’au moment de cette décision, la pandémie était en quelque sorte atténuée, le port du masque n’était plus obligatoire, le passeport vaccinal n’existait pas. Par la suite, vous conviendrai que la situation pandémique a bouleversé nos vies, passeport vaccinal, port du masque obligatoire, variant Omicron…

La situation financière de toutes les équipes a pris une vilaine tournure la saison dernière et cette saison tous espéraient un retour à une certaine normalité afin de pouvoir combler le gouffre financier causé par la saison 2020-2021. Face aux défis de plusieurs matchs annulés à cause de cas de COVID, la LJM a décidé de réduire le nombre de matchs de 52 à 42. Donc, 10 parties de moins, environ 20% de moins de notre plus grande source de revenu; à ceci s’ajoute la diminution considérable de l’assistance aux matchs liée aux exigences de la Santé publique. En fin de compte, les équipes ne compléteront même pas les 42 parties prévues au calendrier modifié.

Revenons à la récente décision des gouverneurs. La proposition exceptionnelle de modifier le format des éliminatoires avait pour but unique de tenter de récupérer en partie les pertes financières considérables provoquées par la pandémie. Ceux qui soutiennent financièrement des concessions sportives s’accordent pour dire que la participation aux séries fait souvent la différence entre un équilibre ou un déficit budgétaire.

Pour ces raisons, une proposition a récemment été soumise aux gouverneurs de la LJM afin de permettre exceptionnellement, encore cette année, à toutes les équipes de participer aux séries. Cette proposition a été défaite. La constitution de la ligue exige une majorité des 12 gouverneurs afin d’adopter une telle proposition. Les délibérations ne sont pas rendues publiques tel qu’il est inscrit dans la constitution de la ligue. Par contre, on peut inférer que les quatre équipes qui ne sont pas des séries appuyaient cette proposition. Donc, le sort était entre les mains des huit équipes qui ont actuellement leur laissez-passer pour les séries. On se rend donc à l’évidence que la proposition n’a pas reçu l’appui du minimum de trois de ces huit équipes.

Les gouverneurs ont-ils évalué l’impact de ce refus? J’en doute. La viabilité financière de certaines équipes est loin d’être assurée suite aux deux dernières saisons affectées par la pandémie. La demande visait seulement la possibilité d’atténuer nos pertes et ainsi entreprendre la prochaine saison avec un peu d’optimisme. En fin de compte, les équipes ne compléteront même pas les 42 parties prévues au calendrier modifié.

La survie d’une ligue de hockey est étroitement liée au succès de chaque équipe. Si des équipes ne survivent pas à cause des effets néfastes de la pandémie, la ligue sera perdante. Le raisonnement derrière le refus m’échappe. La proposition n’enlevait rien aux équipes qui ont leur laissez-passer pour les séries, de plus ces équipes avaient le potentiel de jouer plus de parties éliminatoires. C’était en quelque sorte une solution gagnant-gagnant.

Avec les événements qui ont affecté nos vies depuis deux ans et l’incertitude que les conflits mondiaux nous imposent, un peu de solidarité et d’empathie aurait été de mise.

Les gouverneurs qui ont voté contre cette proposition devront possiblement porter l’odieux de la possible faillite et ainsi dissolution de certaines franchises. Je leur suggère un long regard dans le miroir…

Les opinions ci-haut sont émises à titre personnel.

Dr Paul Castonguay

Actionnaire des Rapids de Grand-Sault