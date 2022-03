Heure normale ou avancée?

Nous revoilà encore une fois à l’heure avancée, celle qu’on appelle l’heure d’été. C’est beaucoup trop tôt, car dehors c’est toujours l’hiver.

Qu’est-ce que ça me donne d’avoir des soirées plus longues? Je peux voir la neige plus longtemps après le souper. Au moins quand le soleil se couchait plus tôt, je ne la voyais pas.

Et le matin, nous voici revenu à la fin janvier. Rien pour aider la levée du corps. Quant à adopter l’heure avancée permanente, très peu pour moi.

Nous habitons un pays nordique; ça veut dire qu’au mois de décembre, il fera encore nuit à 9h le matin. Je préfère encore avoir l’heure normale à longueur d’année. Nous aurions avantage à adopter un style de vie plus proche de la nature, car le soleil ne ment pas, lui: il est toujours à son zénith le midi et l’heure d’été n’amène pas l’été.

Norbert Robichaud

Robichaud Settlement