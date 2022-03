Des investissements supplémentaires nécessaires en santé

Les restrictions associées à la pandémie sont maintenant levées, mais les problèmes critiques au sein du système de soins de santé du Nouveau-Brunswick n’en sont pas pour autant réglés – loin de là. S’il est vrai que bon nombre des difficultés préexistantes dans les soins de santé au Nouveau-Brunswick se sont trouvées exacerbées par la COVID-19, il reste que le système était déjà soumis à des pressions considérables et le demeurera, à moins que d’importants investissements stratégiques soient effectués dès maintenant.

La Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) recommande que le gouvernement provincial se consacre en priorité à répondre aux besoins immédiats de la population, tout en planifiant adéquatement l’avenir des soins de santé dans la province. Cela comprend notamment un financement accru pour la poursuite de la reprise post-COVID et d’autres questions urgentes en matière de soins de santé dans la province, la création et le perfectionnement d’une solide stratégie de ressources humaines en santé et une approche ciblée coordonnée en ce qui concerne les déterminants sociaux de la santé.

En tant que médecins, nous voyons de nos propres yeux les difficultés auxquelles sont confrontés les patients de la province et comprenons leur frustration. Un récent sondage mené par Narrative Research pour le compte de la SMNB a confirmé que 92% des Néo-Brunswickois sont en faveur d’investissements supplémentaires dans les soins de santé pour rattraper le retard accumulé au chapitre des chirurgies, des tests et des procédures.

Nous demandons plus précisément une augmentation annuelle de 3% du budget de la santé pour 2022‑2023 pour compenser les répercussions de la COVID-19 sur le système de santé.

Bien que le gouvernement, comme chacun d’entre nous, se réjouisse à l’idée de laisser enfin la pandémie derrière lui, les effets dramatiques de celle-ci sur le système, dont les délais pour les chirurgies non urgentes, les arriérés dans les tests et la capacité limitée en termes de lit et de soins courants continueront de se faire sentir pour un certain temps encore.

Chaque vague a obligé nos systèmes de soins de santé à trouver un équilibre entre les soins prodigués aux patients atteints de la COVID-19 et les soins aux patients qui présentaient des problèmes de santé aigus et non aigus. Un investissement supplémentaire est essentiel pour remédier à ces problèmes et assurer la rémunération des médecins advenant d’autres urgences sanitaires.

Une augmentation annuelle de l’ordre de 6% au budget de la santé pour 2022-2023 est également de mise pour aider à couvrir les coûts de l’inflation (2%) et les coûts associés à la demande croissante dans les soins aux aînés (3%) ainsi qu’à la croissance globale du système (1 %). Le gouvernement doit consacrer une part importante des paiements annuels fédéraux au budget de la santé pour régler ces questions et d’autres, tout aussi pressantes.

Le Nouveau-Brunswick doit aussi consacrer des ressources supplémentaires à l’établissement d’une solide stratégie de ressources humaines en santé. Depuis plusieurs années maintenant, une pénurie de professionnels de la santé a créé des lacunes dans notre système de santé et ces lacunes ne cessent de s’aggraver.

À bout de souffle après deux années de COVID-19, de nombreux professionnels de la santé souffrent d’épuisement professionnel et ont choisi de prendre une retraite anticipée, tandis que leurs collègues, trop peu nombreux, peinent à rattraper le retard accumulé. Nous avons assisté à la fermeture temporaire de services entiers dans des hôpitaux de régions urbaines et rurales de la province. Bien des professionnels de la santé devraient par ailleurs prendre leur retraite au cours des prochaines années.

Plus de 50 000 Néo-Brunswickois n’ont pas de médecin de famille et, selon les récentes données de l’Institut Fraser, le temps d’attente pour les soins chirurgicaux et soins d’urgence dans la province compte parmi les plus longs au Canada, avec un temps d’attente médian pour les traitements nécessaires d’un point de vue médical de 41,5 semaines, soit considérablement plus que la moyenne nationale de 25,6 semaines.

Il nous faut une stratégie centralisée pour les ressources humaines en santé, y compris un plan holistique en ce qui concerne les besoins actuels et futurs pour toutes les professions de la santé réglementées, établie et maintenue en collaboration avec les régies régionales de la santé, le gouvernement et les professionnels des soins de santé.

Nous encourageons également le gouvernement à revoir le financement interministériel, ce qui pourrait faciliter l’ajout de places dans les programmes et les écoles de médecine.

Nous devons examiner attentivement les déterminants sociaux de la santé et la mesure dans laquelle ils influent sur les soins requis et reçus par certains des citoyens les plus vulnérables de la province. Les salaires sont directement liés aux déterminants sociaux de la santé, les citoyens à faible revenu étant plus de deux fois susceptibles d’être en moins bonne santé que ceux qui touchent un revenu modeste ou élevé.

Les aînés, tout particulièrement, risquent fort de se retrouver dans cette catégorie, et c’est au Nouveau-Brunswick qu’ils sont le plus nombreux au pays en termes de proportion.

Nous recommandons que la province envisage la mise en œuvre d’une allocation pour les proches aidants, pour les aider à composer avec l’augmentation des dépenses en soins à domicile, l’augmentation du crédit d’impôt pour les aidants naturels et l’accroissement des services de maintien à domicile pour les aînés et leurs aidants, à l’instar des initiatives annoncées par le Québec au début de la pandémie.

La SMNB encourage le gouvernement à promouvoir les initiatives qui ciblent la grande pauvreté, comme les programmes qui promeuvent l’éducation et l’alphabétisation, améliorent l’accès à l’éducation et aux programmes de formation axée sur des compétences, accroissent la disponibilité des logements abordables et des suppléments au loyer ainsi que le soutien du revenu.

Ces mesures exigeront des investissements importants, difficiles à mettre en œuvre.

En travaillant ensemble, cependant, le gouvernement, les régies régionales de la santé, les médecins et les autres professionnels des soins de santé peuvent aider à faire progresser notre système et à améliorer la vie de tous les Néo-Brunswickois tout comme les soins qui leur sont offerts.

Dr Mark MacMillan

Gastroentérologue, hépatologue et spécialiste en médecine interne

Président de la Société médicale du N.-B.