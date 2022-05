La consultation populaire en vaut-elle la peine?

On ne peut reprocher au gouvernement le manque de transparence car lors du processus de l’élaboration des lois, il prévoit la consultation, mais encore faut-il que ceux qui sont consultés aient un poids réel dans la balance, sinon l’exercice est futile et la consultation devient artificielle. Qui a intérêt à se faire entendre si, au moment où ses commentaires sont offerts, tout est déjà cuit?

Du côté du gouvernement, il doit y avoir une cohérence dans l’ensemble d’une pièce législative et avant de la modifier, il doit s’assurer qu’il n’y a aucune contradiction avec les autres articles de la loi et les dispositions d’autres lois. Cela se comprend.

Le sous-comité des politiques et des programmes et le conseil de gestion doivent d’abord donner leur aval avant que le projet ne se rende au conseil des ministres. Pour que le projet aille de l’avant, ces comités doivent démontrer que la nouvelle loi aura les effets escomptés, sans pour autant alourdir le Trésor public, et surtout, montrer qu’il y aura une acceptation sociale.

Or, le gouvernement affecte d’abondantes ressources à la rédaction de textes législatifs. Les fonctionnaires y consacrent de nombreuses heures, parfois des années, tandis que les citoyens n’ont pas de service de recherche et peu de temps pour réagir. Un projet de loi peut être sur le métier depuis deux ans ou plus, et voilà qu’on demande aux citoyens par voie électronique de réagir dans un délai d’un mois à un document volumineux, après quoi on passe à l’étape suivante.

Un meilleur système de consultation serait de faire appel à la participation des citoyens plus tôt dans le processus et de sonder leur pouls avant même de procéder à la rédaction d’une première ébauche.

Les groupes communautaires qui sont sur le terrain peuvent faire une contribution valable puisqu’ils connaissent bien les problèmes des gens, mais lorsqu’on les sollicite trop tard dans le processus, leurs commentaires sont traités avec un grain de sel. Procéder plus précocement et en personne les encouragerait à participer davantage au processus législatif.

Claude Snow

Comité des 12

Caraquet